أشكوك لقلبك

نعمة محمد الفيتوري | ليبيا
قلب يتيم يحتضن ثورات غضبك
ينصت دائماً لصرخات وجدك
لنحيب آهاتك المترامية الأطراف
على ضفاف ليله
طقوس الخشوع كل ليلة
تقام حتى
تسكن الأنفاس
صمته عند بكاءك .. صلاة
ضعفه عند انكسارك .. قوة
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الدموع التي تفضحك
عند ذكرى ما
صورة ما
أغنية عن الخيانة
حضن متوحش
تمتمات شرهة
يقابلها صمت ابتسامة مُرّة
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صورة لا تختفي من الذاكرة ..
صدر متسع لهمومك
حاضن رأسك
محتوياً كل وجعك
من الآخرين .
صدر متألم بضراوة
منك
يتعهد بالبقاء كوسادة
حتى آخر العمر
العمر الذي يستنزفه بلا هوادة
بكاؤك على الأطلال.