كفاك ارتحالا

ناهد بدران | لندن

و لي من هواكَ المريرِ ظلال

أراقتْ دموعي كنبعٍ زُلال

حبيبٌ يُجافي ببعدٍ يذيب

قلوباً أحبّتْ فصارتْ خيال

فكيفَ تصدّقُ أَنّي سماء

و شمسُ الحقيقةِ جفني يطال

إذا كنتَ تغفو وراءَ الغيوم

و تتركَ قلبي صريعَ الزّوال

فكلُّ الكلامِ ينادي عليك

و يعطي جواباً لألفِ سؤال

و أنتَ هجرتَ السّطورَ الّتي

تصوغكَ شِعراً يحاذي الجّبال

و تهربُ منّي و تنسى يداً

أحاكتْ جمالاً يضاهي الجّمال

فماذا أقولُ و نوري عيونٌ

تخطّت بِجوفي حدودَ الوصال؟

لترسمَ سهماً و قوساً و قدْ

أصابتْ غصوناً زهت بالغلال

رسمتُ الحروفَ لتسري إليك

أيا قيسَ قلبي كفاك دلال

متيّمةٌ في هواكَ و لن

أُبيحَ لقلبي سواكَ رجال

فعرّجْ بلادي و صُنْ كعبتي

فقمحي طهورٌ و خبزي حلال

و أنتَ الّذي في عروقي جرى

فباركْ حدودي كفاكَ ارتحال