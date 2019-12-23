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كفاك ارتحالا

الإثنين 23 ديسمبر 2019 09:00 ص بتوقيت مسقط

كفاك ارتحالا

 

ناهد بدران | لندن

 

و لي  من  هواكَ   المريرِ ظلال

                              أراقتْ  دموعي   كنبعٍ   زُلال

حبيبٌ   يُجافي   ببعدٍ    يذيب

                             قلوباً  أحبّتْ    فصارتْ   خيال

فكيفَ    تصدّقُ      أَنّي   سماء

                              و شمسُ  الحقيقةِ  جفني  يطال

إذا كنتَ   تغفو   وراءَ    الغيوم

                             و تتركَ   قلبي صريعَ    الزّوال

فكلُّ     الكلامِ     ينادي    عليك

                            و يعطي   جواباً   لألفِ    سؤال

و أنتَ   هجرتَ   السّطورَ   الّتي

                             تصوغكَ  شِعراً   يحاذي  الجّبال

و تهربُ   منّي     و تنسى   يداً

                               أحاكتْ   جمالاً  يضاهي الجّمال

فماذا   أقولُ   و نوري    عيونٌ

                                 تخطّت بِجوفي حدودَ الوصال؟

لترسمَ   سهماً  و  قوساً   و  قدْ

                                 أصابتْ غصوناً  زهت  بالغلال

رسمتُ  الحروفَ   لتسري  إليك

                                 أيا قيسَ   قلبي     كفاك    دلال

متيّمةٌ     في      هواكَ     و  لن

                                أُبيحَ    لقلبي     سواكَ     رجال

فعرّجْ   بلادي   و صُنْ     كعبتي

                                 فقمحي   طهورٌ  و خبزي  حلال

و أنتَ  الّذي  في عروقي  جرى

                                فباركْ  حدودي   كفاكَ  ارتحال

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