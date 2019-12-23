كفاك ارتحالا

ناهد بدران | لندن
و لي من هواكَ المريرِ ظلال
أراقتْ دموعي كنبعٍ زُلال
حبيبٌ يُجافي ببعدٍ يذيب
قلوباً أحبّتْ فصارتْ خيال
فكيفَ تصدّقُ أَنّي سماء
و شمسُ الحقيقةِ جفني يطال
إذا كنتَ تغفو وراءَ الغيوم
و تتركَ قلبي صريعَ الزّوال
فكلُّ الكلامِ ينادي عليك
و يعطي جواباً لألفِ سؤال
و أنتَ هجرتَ السّطورَ الّتي
تصوغكَ شِعراً يحاذي الجّبال
و تهربُ منّي و تنسى يداً
أحاكتْ جمالاً يضاهي الجّمال
فماذا أقولُ و نوري عيونٌ
تخطّت بِجوفي حدودَ الوصال؟
لترسمَ سهماً و قوساً و قدْ
أصابتْ غصوناً زهت بالغلال
رسمتُ الحروفَ لتسري إليك
أيا قيسَ قلبي كفاك دلال
متيّمةٌ في هواكَ و لن
أُبيحَ لقلبي سواكَ رجال
فعرّجْ بلادي و صُنْ كعبتي
فقمحي طهورٌ و خبزي حلال
و أنتَ الّذي في عروقي جرى
فباركْ حدودي كفاكَ ارتحال