الإثنين, 23 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
19 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

هذيان

الإثنين 23 ديسمبر 2019 08:58 ص بتوقيت مسقط

هذيان

 

زهير بردى | العراق

 

وهكذا أصابعي تتكلّمُ

وتنقشُ بالهذيان هياكلَ شبه عاريةٍ في ملفِّ وردٍ مطليِّ بالشبهات.

ما كانَ الضريحُ عريقاُ جدّاً

وما كانَ الميّت يستعينُ بأخطاءِ الضوءِ للتدفئةْ وحولَ قربان يصمتُ متعباً في رعشةِ حليبٍ.

أشمُّ حبّاً نازحاًيصلّي في لافتاتٍ سوداء.

وهكذا ضعْ في فمِك أسمالَ شهريار وملحَ طيّاتِ أنانا ربّما ستحتاجُ أن تمضغَ عشبَ والت ويتمان أو شفتي صوفيا لورين وإلى وقاحةِ رامبو وفراسةِ هيكل أو رأس ثمل في حكمةِ رأس بوتين ثمُّ تستدعي كلكامش وهو يتزوّجُ الحربَ ثم يوقظُ تحت سريرِه الحجر عشباً مالحاً يرتعشُ في عزلتِه الشاحبة. وهكذا تضيقُ  المسافةُ الموت بيننا

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

04 ديسمبر 2019

هذيان

المزيد

05 أغسطس 2018

ما تبقى من هذيان

المزيد

09 يونيو 2015

سبلة ترتان.. كثيرها فتنة أكثرها هذيان

المزيد

07 أبريل 2019

النقش على المرآة.. قراءة في "هذيان الفضة لسوسن الحجة"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الوطني لطب القلب" ينجح في إزالة الفص الرئوي بتقنية أحادية المنفذ

المحليات - أخبار

وزير "البلديات" يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة الاشتراطات الصحية

المحليات - أخبار

قرار وزاري باعتبار "رمال الشرقية" منطقة سياحية.. وتراخيص التخييم المؤقت من سبتمبر وحتى مارس

عمان - سياحة عمان

باسم فرات: جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب الأكبر عربيا وعالميا

المحليات - ثقافة

الإنفاق العام يتجاوز 10.53 مليار ريال.. والإيرادات غير النفطية 42.2% من الدخل العام

الاقتصاد - محلي

انخفاض في درجات الحرارة.. وفرص لهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

بدء تأثيرت المنخفض الجوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

بالفيديو .. تفاصيل الاعتداء على رئيس مجلس الأمة الكويتي

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة