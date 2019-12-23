"إعلامية الشورى" تناقش مشروع القانون الاسترشادي حول حفظ الآثار العربية



مسقط- الرؤية

واصلت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى، أمس الأحد، مناقشة خطة عملها وبرنامجها التنفيذي لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة (2019-2023) م، ومن المقرر إحالتها لمكتب المجلس لإقرارها في إحدى جلسات المجلس المقبلة.

واطلعت اللجنة خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الأول (2019-2020) م من الفترة التاسعة برئاسة سعادة علي بن سالم الجابري نائب رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، على مشروع القانون الاسترشادي حول حفظ الآثار العربية الذي اعتمده البرلمان العربي في أكتوبر الماضي، والمحال من مكتب المجلس إلى اللجنة.

وقدّمت اللجنة مرئياتها وملاحظاتها على مشروع القانون الذي يتكوّن من ستة فصول والمتعلقة بحماية الآثار وصيانتها وترميمها؛ وذلك لتضمينها في مشروع القانون النهائي.

واستندت اللجنة في دراستها للمشروع على عدة قوانين عربية مشابهة لمشروع القانون. وتضمنت مرئيات اللجنة التعديل على بعض المواد وإضافة مواد ونصوص قانونية جديدة لبعض فصول مشروع القانون.

من جانب آخر، ناقشت اللجنة مقترح العروض المرئية التي تدخل في إطار اختصاصات اللجنة والتي ستقدم خلال أدوار الانعقاد السنوية الأربعة من الفترة التاسعة.