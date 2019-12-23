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ترامب: توقيع اتفاق تجارة مع الصين "قريبا جدا"

الإثنين 23 ديسمبر 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

فلوريدا - رويترز

قال الرئيسُ الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقا تجاريا أوليا "قريبا جدا".

وأُعلن ترامب عمَّا يُعرف باتفاق المرحلة واحد في وقت سابق من الشهر الجاري، في إطار مساع لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أشهر والتي أدت إلى اضطراب في الأسواق ونالت من النمو العالمي.

وبموجب الاتفاق، وافقت الولايات المتحدة على خفض جزء من الرسوم الجمركية على السلع الصينية مقابل زيادة كبيرة في مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية. وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن الاتفاق سيوقع في أوائل يناير، مضيفا أن الاتفاق ترجم بالفعل ويجري تنقيحه من الناحية الفنية.

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