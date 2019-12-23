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اتحاد الهوكي يحتفي بمنتخب الشباب بعد احتلاله وصافه التصفيات الآسيوية

الإثنين 23 ديسمبر 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

اتحاد الهوكي يحتفي بمنتخب الشباب بعد احتلاله وصافه التصفيات الآسيوية

مسقط - العمانية

احتفى الاتحاد العماني للهوكي، بتكريم لاعبي منتخبنا الوطني للشباب، وجهازه الفني والإداري وصيف التصفيات قبل النهائية لمواليد 1998، والتي استضافتهاالسلطنة بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر الجاري وتوج خلالها منتخب الصين بطلا بعد الفوز على منتخبنا بضربات الترجيح.

وأشاد طالب بن خميس الوهيبي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي بجهود لاعبي المنتخب وجهازهم الفني والإداري وعطائهم الكبير خلال هذه التصفيات، والتي كاد أن يتوج خلاها نجوم منتخبنا أبطالا لها لولا الحظ وعامل الإمكانيات والخبرة لدى المنتخب الصيني.

وأشار الوهيبي إلى أنّ هذه الإنجاز هو انطلاقة نحو التصفيات النهائية لكأس العالم، والتي ستقام العام القادم في بنجلاديش، والتي نأمل أن يكون منتخبنا أحد فرسان تلك التصفيات. حضر الحفل عدد من رؤساء الأندية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

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