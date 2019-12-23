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السلطنة تستضيف اجتماعات اللجان الفنية لوزارات الرياضة بـ"التعاون الخليجي"

الإثنين 23 ديسمبر 2019 08:40 ص بتوقيت مسقط

السلطنة تستضيف اجتماعات اللجان الفنية لوزارات الرياضة بـ"التعاون الخليجي"

 

مسقط – الرؤية

استقبل سعادة الشيخ رشاد بن أحمد بن محمد بن عمير الهنائي، وكيل وزارة الشؤون الرياضية، صباح أمس الأحد، بمكتبه بديوان عام الوزارة أعضاء اللجنة الفنية الشبابية، وذلك على هامش اجتماعات اللجان الفنية التابعة لمجلس وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون والتي تستضيفها السلطنة خلال الفترة من 22-26 ديسمبر الجاري.

في بداية اللقاء رحب سعادة الوكيل بضيوف السلطنة متمنيا لهم طيب الإقامة، بعدها استمع سعادته جانبا من الاستراتيجيات والخطط والمقترحات المستقبلية التي سيتم رسمها خلال المرحلة القادمة تعزيزا لقطاعي الرياضة والشباب بدول مجلس التعاون.

حضر من جانب اللجنة الفنية الشبابية كل من خالد المدفع رئيس اللجنة و راشد الشامسي من دولة الإمارات العربية المتحدة ونوار المطوع من مملكة البحرين ومحمد السويلم من المملكة العربية السعودية وحسين الكبيسي من دولة قطر وفيصل الدويهيس من دولة الكويت وهشام السناني مدير عام مساعد للرعاية والتطوير الرياضي.

واستعرضت اللجنة الفنية الشبابية في اجتماعها الأول آلية تنفيذ دبلوم العمل الشبابي في مجال تأهيل القيادات الرياضية، ومشروع خطة العمل التنفيذية والمنبثقة من توصيات الورش الشبابية المنفذة، كما ناقش أعضاء اللجنة خطة فرق العمل المشتركة في مجال الشباب مع الجانب المغربي والأردني والبرامج والأنشطة المشتركة للجنة الفنية الشبابية لعام 2021 وكذلك مشروع دليل المعايير الخاصة بجودة وكفاءة الأنشطة الشبابية ومناقشة آليات تنظيم الفعاليات الشبابية ضمن أيام مجلس التعاون السنوية ورعاية مشاريع ريادة أعمال الشباب.

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