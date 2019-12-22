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"بلديات مسندم" يتوج بطلاً للمسابقة الثقافية السادسة

الأحد 22 ديسمبر 2019 08:14 م بتوقيت مسقط

"بلديات مسندم" يتوج بطلاً للمسابقة الثقافية السادسة

مسندم - الرؤية

اختُتِمت بفندق "أتانا" بولاية خصب المسابقة الثقافية السادسة لموظفي وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، التي نظمتها اللجنة الثقافية الرياضية، واستضافتها محافظة مسندم، ورعى ختام المسابقة المهندس محمد بن سيف التوبي مدير عام المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة مسندم.

وتوج فريق بلديات مسندم بطلاً للمسابقة التي شاركت فيها 10 فرق، تمثِّل مديريات البلديات بالمحافظات التي تقع تحت نطاق عمل الوزارة بالإضافة لفريق ديوان عام الوزارة. وقُسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين، التقت في الجولة الأولى فرق بلديات شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسندم والوسطى وجنوب الشرقية؛ تأهل منها فريقا بلديات مسندم وجنوب الشرقية. وفي الجولة الثانية، التقت فرق ديوان عام الوزارة وبلديات البريمي والظاهرة والداخلية وشمال الشرقية، وتأهل منها فريقا شمال الشرقية وديوان عام الوزارة، كما تأهل فريق بلديات الظاهرة كأفضل مركز ثالث من المجموعتين.

وفي الجولة الختامية، تأهلت فرق بلديات شمال وجنوب الشرقية، وديوان عام الوزارة والظاهرة ومسندم، ليتوج الأخير بطلاً للمسابقة الثقافية السادسة لموظفي وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، فيما حل فريق بلديات شمال الشرقية ثانياً وديوان عام الوزارة ثالثًا.

وفي الختام، قام مدير عام المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة مسندم بتتويج الفرق الفائزة بالمركزين الأول والثاني، وتكريم أعضاء الفرق المشاركة والفائزين بالمسابقات الخاصة بالحضور.

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