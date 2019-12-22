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"ضمان الجودة" يناقش أسباب الحوادث الطبية في المؤسسات الصحية

الأحد 22 ديسمبر 2019 06:47 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

نظمت المديرية العامة لمركز ضمان الجودة بوزارة الصحة أمس، حلقة عمل حول تحليل الأسباب الجذرية للحوادث الطبية، بحضور الدكتورة قمراء بنت سعيد السريرية المديرة العامة لمركز ضمان الجودة، وبمشاركة عدد من الفئات الطبية والمساعدة من مختلف مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والثالثية وذلك بمركز التدريب التابع للهيئة العامة للطيران المدني.

وهدفت الحلقة إلى دراسة الطرق والأساليب المساعدة لتحديد الحوادث الطبية التي تحدث في بيئة العمل بالمؤسسات الصحية، ومن ثم تحليل الأسباب الجذرية المؤدية لها، وحل المشاكل المرتبطة بها بشكل منهجي وتجنب حدوثها بالمستقبل، وذلك بهدف تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمؤسسات الصحية وتعزيز سلامة المرضى.

وأكدت المديرة العامة لمركز ضمان الجودة الدكتورة، قمراء بنت سعيد السريرية، أن نظام تسجيل الأحداث الضائرة والتعلم منها "أمان" يعد الخطوة الأحدث ضمن جهود تسجيل ومعالجة الإبلاغ عن الحوادث، والتي تقوم بمتابعتها ومعالجتها المديرية العامة لمركز ضمان الجودة بالتعاون مع المديريات والمؤسسات الصحية المعنية في إطار عمليات الوقاية من تكرار حدوثها، مما يضمن كفاءة علاجية أفضل في بيئة أكثر أمانا للمراجعين والعاملين الصحيين بالمؤسسات الصحية في السلطنة.

وتشرف المديرية العامة لمركز ضمان الجودة على فاعلية وجودة الخدمات الصحية المقدمة في كافة المؤسسات الصحية في السلطنة، حيث إنّ الهدف الرئيسي للمركز هو ضمان استيفاء أعلى معايير الجودة في الرعاية الصحية، ولتحقيق ذلك فقد دأب المركز على تطوير المعايير والسياسات والمبادئ الإرشادية لتوجيه القطاع الصحي نحو رعاية صحية آمنة وفق أحدث وأفضل الممارسات العالمية.

ويعمل المركز على تطوير أدوات ومؤشرات الأداء وذلك بغرض مُراقبة وتقييم المؤسسات الصحية ومردود ذلك على المرضى، وتبني وتنفيذ مبادرات سلامة المرضى الإقليمية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مثل مبادرة المستشفيات المراعية لسلامة المرضى.

 

 

 

 

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