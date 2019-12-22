وزارة الثقافة تختار الجهوري ممثلا للسلطنة في لجنة التراث العالمي

مسقط - الرؤية

اختارتْ وزارة التراث والثقافة، الدكتور ناصر بن سعيد الجهوري الأستاذ المشارك في جامعة السلطان قابوس، ممثلا للسلطنة في لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس.

والجهوري أستاذ مشارك بقسم الآثار في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية في جامعة السلطان قابوس، كما عمل خبيراً للتراث العالمي في المجلس الدولي للمعالم والمواقع في العاصمة الفرنسية باريس، الذي كان من مهامه دراسة وتقييم ملفات الدول الراغبة في إدراج مواقعها ضمن قائمة التراث العالمي.

ويمتلك الجهوري خبرة في التعامل مع قضايا تتعلق ليس فقط بعملية الادراج وإجراءاتها بل عمليات الحفظ والصون، وخطط الإدارة المتعلقة بالممتلكات الثقافية قبل الإدراج في قائمة التراث العالمي وبعده. كما أن تخصصه وعمله في الجامعة، والأعمال الميدانية والمشاريع البحثية التي يقوم بها، إضافةً إلى النشر العلمي كلها عوامل ساعدت على اختياره خبيراً في لجنة التراث العالمي.

وسعت وزارة التراث والثقافة للحصول على مقعد عضوية في لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، وكخطوة أولى كان لابد من تشكيل لجنة على مستوى السلطنة تضم عددا من الخبراء في مجالي التراث الثقافي والطبيعي، وعليه فقد تم اختياره لعضوية هذه اللجنة، إذ أرسلت أسماءها لمركز التراث العالمي التابع لليونسكو، وتقدمت السلطنة رسمياً بطلبها للحصول على عضوية لجنة التراث العالمي.

وفي فبراير 2019م، شاركت السلطنة بدعوة من مركز التراث العالمي في اجتماع الدورة الـ22 للجمعية العمومية للأعضاء في اتفاقية التراث العالمي بمقر اليونسكو، كما أجريت الانتخابات هناك لشغل المقاعد الشاغرة لعضوية لجنة التراث العالمي، وتم انتخاب السلطنة عضواً فيها، وبالتالي اعتماد اللجنة الممثلة للسلطنة كخبراء في لجنة التراث العالمي.