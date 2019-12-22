توعية طلاب المدارس بتطور الصناعات العمانية

مسقط – الرؤية

نظمت المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة أمس زيارة تعريفية لمدرسة المثنى بن حارثة للتعليم الأساسي ومدرسة جميلة بن ثابت للتعليم الأساسي، وذلك ضمن البرنامج الذي تنظمه المديرية للطلاب سنويا.

وقدّم المهندس سالم بن سليمان الحاتمي رئيس قسم الترويج الصناعي بدائرة التنمية الصناعية بالوزارة عرضا مرئيا للتعريف بمراحل الإنتاج في المصنع، ومقارنة الصناعات بين الماضي والحاضر، إلى جانب عرض فيديو حول نموذج عمل المصنع. وتم توزيع الجوائز على الطلاب المشاركين في البرنامج.

ويأتي البرنامج بالتعاون مع مجموعة من المصانع في القطاع الخاص مثل مصنع علي الشيهاني للمواد الغذائية ومخبز أطياب وشركة مزون للألبان وشركة حلويات عمان وذلك لزيادة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. ويهدف البرنامج إلى توعية الجيل الجديد من الطلاب بأهمية الصناعة وتعريفهم بالمنتج العُماني. وقد نفذت المديرية بعدد من الزيارات للمدارس الحكومية والخاصة خلال الفترة الماضية.