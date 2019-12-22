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"ترك عمان" تحصد جائزة النقل الآمن للنفط الخام

الأحد 22 ديسمبر 2019 06:33 م بتوقيت مسقط

"ترك عمان" تحصد جائزة النقل الآمن للنفط الخام

مسقط – الرؤية

حصلت مجموعة "ترك عمان" على جائزة النقل الآمن للنفط الخام من قبل شركة بتروجاس تقديرا لجودة خدماتها ومراعاتها لمعايير الأمن والسلامة في أعمالها.

وقال مانيش دوشي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة (ترك عمان ش.م.م): نفخر بعلاقتنا بشركة بتروجاس وحصولنا على جائزة الصحة والسلامة لأدائنا الآمن والفعال على مدار العام الماضي، مشيرا إلى أنّ توفير خدمة نقل النفط الخام بالشاحنات يتطلب معدات ناقلة متخصصة وفريقا متخصصا لإدارة العمليات بسهولة.

وتوفر شركة ترك عمان خدمات مماثلة مستخدمة ناقلات ساخنة متخصصة لشحن الخام الثقيل إلى العديد من عملائها. وتشمل قائمة العملاء شركة تنمية نفط عمان، شركة النفط العمانية، أوكسيدنتال، ميدكو وصندوق اتش سي ايف إضافة إلى بتروجاس في السنوات الأخيرة.

و"ترك عمان" هي شركة رائدة في الخدمات اللوجستية في قطاع النفط والغاز في السلطنة. وتنقل الشركة الحفارات إلى جانب توصيل الإمدادات. وأنشأت قواعد عبر مناطق الامتياز لدعم عملائها بشكل أفضل. وتوفر شركة "ترك عمان" صهاريج مدفأة متخصصة لشركة "بتروجاس" لنقل الخام النظيف من مواقع الآبار المتناثرة إلى محطة بتروجاس في منطقة ريما.

أمّا بتروجاس ريما فهي شركة تابعة لبتروجاس اي اند بي ش.م.م. وناشطة في مجال حفر آبار جديدة وإعادة تشغيل الآبار القديمة داخل منطقة امتياز ريما (قطعة 55). ويتم جمع الإنتاج من هذه الآبار النائية غير المتصلة في صهاريج ثابتة في موقع الحفر ومنه يتم نقل النفط الخام بالشاحنات يوميًا باستخدام ناقلات النفط الخام المتخصص لشركة ترك عمان وتفريغها في محطة ريما.

الصورة: ريتشارد ويليامز، مدير الصحة والسلامة في شركة ترك عمان، يتسلم جائزة الصحة والسلامة من محمد الكندي، مستشار بتروجاس ريما للصحة والسلامة والبيئة.

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