"مرسيدس" تحصد جائزة "السيارة الأكثر رفاهية" للعام الثالث

مسقط - الرؤية

حصدت مرسيدس - بنز جائزة "السيارة الأكثر رفاهية" للعام الثالث على التوالي ضمن حفل جوائز "العلامة التجارية الأكثر ثقة" للعام 2019. وجاء التكريم تكليلاً للجهود الدؤوبة التي تبذلها العلامة الأبرز في صناعة السيارات الفاخرة والتي تضمنت إطلاق عددٍ من المبادرات الجديدة خلال العام الجاري والتي تُؤكد جميعها التزامها بوضع عملائها في مقدمة أولوياتها وتزويدهم "بالأفضل ولا شيء سواه".

وقال سكوت شيارس، مدير عام قسم سيارات الركاب في مرسيدس - بنز عُمان: لدينا تاريخ حافل وممتد لعقودٍ بالسلطنة مما أتاح لنا الفرصة لبناء علاقات قوية وراسخة ومستمرة مع عملائنا لأجيال بعد أجيال. ونفتخر بالثقة المتبادلة والمتواصلة التي يضعها عملاؤنا في علامتنا التجارية وما نقدمه لهم من خدمات تلبي متطلباتهم وأنماط حياتهم. وندرك أن هناك الكثير من الاختيارات في سوق السيارات ولذا نحرص على مكافأة عملائنا على اختيارهم لعلامة النجمة الثلاثية العريقة ونتفانى لنؤكد أنهم احسنوا الاختيار ابتداءً من لحظة دخولهم إلى معارضنا وحتى مرحلة الشراء والصيانة وخدمات ما بعد البيع وخلال عمر نجماتهم من مرسيدس - بنز.

وترتكز سمعة مرسيدس - بنز الرائدة على أساس قوي تدعمه الجودة الاستثنائية، فسواء كان العملاء يشترون سيارتهم الأولى أو يرغبون في اقتناء إحدى سيارات الشركة المستعملة المعتمدة، تزودهم النجمة الثلاثية العريقة بنفس مستوى الخدمة والجودة التي تضمن لهم الاستمتاع "بالأفضل ولا شيء سواه" في كل الأوقات.

ويقام حفل جوائز "العلامة التجارية الأكثر ثقة في عُمان" سنوياً بتنظيم من مؤسسة Apex Media عبر الموقع لاختيار أفضل العلامات التجارية التي تلتزم بتقديم أعلى معايير الجودة والموثوقية وخدمة العملاء. ويجري اختيار الفائزين بعد إجراء استطلاع إلكتروني في مختلف أرجاء السلطنة حيث يتم تقسيم التصويت ضمن فئات بالقطاعات المختلفة ثم قطاعات فرعية يتم تقييمها على أساس فردي.

ويستند التصويت إلى مكانة العلامات التجارية وعلاقتها بعملائها وتأثيرها على العلامات التجارية المحلية والدولية.