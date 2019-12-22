الأحد, 22 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

باكستان: لم نشارك بقمة كوالالمبور لهذا السبب

الأحد 22 ديسمبر 2019 05:08 م بتوقيت مسقط

باكستان: لم نشارك بقمة كوالالمبور لهذا السبب

 

إسلام آباد - الوكالات

قالت الخارجية الباكستانية، إن إسلام أباد لم تشارك في قمة كوالالمبور لأن الوقت والجهد ضروريان لمعالجة مخاوف الدول الإسلامية الكبرى فيما يتعلق بالانقسام المحتمل في الأمة.

جاء ذلك على لسان المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الباكستانية، عائشة فاروقي، في مجمل ردها على أسئلة وسائل الإعلام في باكستان عن عدم مشاركة بلادها في القمة المصغرة التي استضافتها ماليزيا.

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد أكدت على "عدم صحة الأنباء التي تروّج لها بعض الجهات حول ضغوط مزعومة مورست على باكستان من قبل المملكة، لثنيها عن المشاركة في القمة المصغرة التي عقدت في ماليزيا".

وأضاف البيان الذي نشره حساب السفارة على "تويتر": "وتشدد على أن هذه الأنباء المغلوطة تنفيها طبيعة العلاقات الأخوية الصلبة بين البلدين الشقيقين، وتوافقهما حول أهمية وحدة الصف الإسلامي والحفاظ على دور منظمة التعاون الإسلامي، والاحترام المتبادل لسيادتهما واستقلال قرارهما، والذي يعتبر سمة رئيسة في العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بينهما".

واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، أن لقاء كوالالمبور تغريد خارج السرب. وقال أمين عام المنظمة، يوسف العثيمين، إن أي عمل خارج المنظمة إضعاف للإسلام والأمة، وتغريد خارج السرب.

وقاطع زعيما أكبر دولتين إسلاميتين، إندونيسيا وباكستان، لقاء كوالالمبور، الذي وصفته جهات عدة بأن الهدف منه خلق منصة بديلة لمنظمة التعاون الإسلامي، القائمة منذ نصف قرن، فيما حضره رئيسا تركيا وإيران، اللذان تجمعهما المتناقضات في أكثر من مكان ومناسبة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

14 مايو 2018

الحب بعد الثلاثين خطر .. لهذا السبب؟

المزيد

24 فبراير 2018

لهذا السبب تتخوف ميركل من يوم 4 مارس

المزيد

20 مايو 2018

بالصور .. طفل لا يستطيع البكاء لهذا السبب

المزيد

06 أكتوبر 2019

هولندا تعتزم تغيير اسمها لهذا السبب

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

انخفاض في درجات الحرارة.. وفرص لهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

"الجنائية الدولية" تحقق في جرائم حرب إسرائيلية بفلسطين .. وأمريكا تعارض

دولي - أخبار

غداً.. افتتاح المؤتمر الدولي "تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والصين وعمان نموذجا"

المحليات - أخبار

الطائي: المسؤولية الاجتماعية واجب إنساني ووطني يدعم تطور منظومة العمل المعاصرة

المحليات - أخبار

مليون متر مكعب أمطارا على محافظات السلطنة في 3 أيام

المحليات - أخبار

مقاولون ومختصون يحذّرون من خطورة المواد الرديئة المستخدمة في عمليات البناء

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

بدء تأثيرت المنخفض الجوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

بالفيديو .. تفاصيل الاعتداء على رئيس مجلس الأمة الكويتي

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة