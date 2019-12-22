الأحد, 22 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

غموض حول العثور على جثة داخل مسجد بمكة المكرمة

الأحد 22 ديسمبر 2019 04:57 م بتوقيت مسقط

غموض حول العثور على جثة داخل مسجد بمكة المكرمة

 

 

مكة المكرمة – الوكالات

تلقت شرطة مكة المكرمة بلاغًا من مواطن سعودي يفيد بالعثور على شخص داخل سور مسجد بحي الحسينية بمكة المكرمة، متوفى وعليه آثار دماء في الوجه.

وبعد انتقال الجهات الأمنية والأدلة الجنائية والهلال الأحمر والكشف على الجثة من قِبل فرقة الهلال الأحمر، اتضح أنه مقيم من جنسية عربية متوفى وبه آثار دماء في الوجه.

وفتحت الشرطة، ممثلة بمركز شرطة العزيزية، تحقيقًا في الحادث.

وما زالت التحقيقات جارية من قِبل شرطة العزيزية؛ لمعرفة جنائية القضية من عدمها، فيما باشرت الأدلة الجنائية موقع البلاغ للتحقيق في القضية بحكم الاختصاص.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 أبريل 2017

العثور على جمجمة عمرها نحو 30 مليون سنة بمكة المكرمة

المزيد

17 يوليو 2016

بالفيديو .. حريق ضخم بمكة المكرمة

المزيد

18 يوليو 2016

بالصور.. كشف تفاصيل حريق فندق بمكة المكرمة

المزيد

24 أبريل 2018

قطعة أرض بمكة المكرمة هدية لمحمد صلاح

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

انخفاض في درجات الحرارة.. وفرص لهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

"الجنائية الدولية" تحقق في جرائم حرب إسرائيلية بفلسطين .. وأمريكا تعارض

دولي - أخبار

غداً.. افتتاح المؤتمر الدولي "تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والصين وعمان نموذجا"

المحليات - أخبار

الطائي: المسؤولية الاجتماعية واجب إنساني ووطني يدعم تطور منظومة العمل المعاصرة

المحليات - أخبار

مليون متر مكعب أمطارا على محافظات السلطنة في 3 أيام

المحليات - أخبار

مقاولون ومختصون يحذّرون من خطورة المواد الرديئة المستخدمة في عمليات البناء

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

بدء تأثيرت المنخفض الجوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

بالفيديو .. تفاصيل الاعتداء على رئيس مجلس الأمة الكويتي

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة