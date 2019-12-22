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تفاصيل هروب مواطنة سعودية عن طريق الإمارات

الأحد 22 ديسمبر 2019 02:47 م بتوقيت مسقط

تفاصيل هروب مواطنة سعودية عن طريق الإمارات

الرياض - الوكالات

هربت فتاة سعودية إلى خارج المملكة عن طريق مطار الملك عبدالله في جازان، مساء الاثنين الماضي، متوجهة إلى مطار دبي بالإمارات، ومنها إلى أيرلندا.

وحسب صحيفة "الوطن أون لاين" السعودية، قال والد الفتاة إن الشرطة أخبرته بأن ابنته توجهت إلى مطار دبي بالإمارات، لتغادر منه إلى مطار أيرلندا لتختفي أخبارها بعد ذلك، مضيفا أن "الأمر مدبر من عصابة غسلت عقلها، إذ قامت الفتاة باستخراج جواز سفر دون علمه، وغادرت ولم تصل إليه رسالة على جواله".

وأوضح الأب: أن "ابنته طلبت منه مبلغ 100 ريال، والذهاب مع سائق نقل الطالبات إلى كلية جامعة جازان صباح ذلك اليوم، لتبلغه بأن لديها اختبار قدرات في الكلية، ثم غادرت المنزل متوجهة إلى جازان".

وأضاف: بأن ابنته "تأخرت عن العودة إلى منزلها، مما دفعه إلى الاتصال بسائق الباص الذي أوضح له بأنها أخبرته بأنها ستعود مع زميلاتها عند تواصله معها ظهر اليوم نفسه".

وأشار والد الفتاة، إلى أنه "قام بأخذ بدل فاقد لشريحة جوال ابنته المسجل باسمه، وعند تشغيله الواتساب تلقى رسائل من ابنته بأنها في الطريق للعودة إلى المنزل، ووصولها إلى محافظة بيش، ولكن تأخيرها دفعه للذهاب إلى شرطة منطقة جازان للإبلاغ عن اختفائها، فأبلغوه بأنها سافرت إلى دبي عن طريق مطار الملك عبدالله بجازان، لتتوجه بعدها إلى مطار أيرلندا، وهناك اختفت أخبارها".

ولفت إلى أنه "توجه إلى وزارة الخارجية للتبليغ عن ابنته لمساعدته في إعادتها"، مشيرا إلى أنه "سمع أن هناك 8 من الفتيات سافرن بطريقة ابنته نفسها، لكن المعلومة لم تتأكد له".

 

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