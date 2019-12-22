ساحرة الشعراء

د.عامر بن العيسري| سلطنة عمان

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

غنج الرعابيب ذات السحر والألق

يا حسنها تأسر العشاق بالحدق

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بذكرها أو بطيـف من مفـاتنها

يطفـي المتيم نار الشوق بالأرق

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فيرتقي الصـب حلما ذاق لـذته

كالشهد أو كرضاب منه لم يذق

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تمشـي إليـه بـدل زانـه خفر

تمـيل في مشيها في مطلع الفلق

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فالوجه يحسـده البدر السكير به

والصوت يسحر لب الطائر اللبق

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لله بسمتـها من ثغـرها خرجت

فاستبشر الكون منها في ضيا الألق

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إن عاقر الصب كأسا من نضارتها

أضحت صبابته سكرى بلا رمق

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و إن تجلت له أنفـاسه ارتعشت

عيـونه بهتت والقـلب في خفق

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أواه منـها فلا تحصـى محاسنها

تفوح عطرا زكى في بلسم عبق

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من قبل ليلى غدا المجنون يعشقها

وصاح بثنة منها الحسن لم يطق

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أبناء عذرة من أثدائها رضـعوا

وكلـهم يطلبـون الود في قلق

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فكيف بي وانا الـولهان أتـركها

وهي التي لم يحد عن وجهها حدقي

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وكيف بي وانا أحـيا بنسـمتها

ونقـش نظمي لها بالتبر في الورق

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نعم أنا بجمـال الضـاد مشتغل

أحيـا بها و لها في الصبح والغسق

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فهي التي حوت الأصداف ما فتئت

تزهـو بجوهـرها في مجمع لبق

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كل اللغات أتت طـوعا تبايعـها

تزاحمـت حولها في أوسع الطرق

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لله محــتدهـا لله منــزلهـا

تجملت بمثاني الذكـر والعبق

عيونها الشعر بل أنفاسها خرجت

من ثغـرها في نظام جد متسق

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فكيف يأتي دخيـل الشؤم يمقتها

ويـدعي موتهـا والقوم لم تفق؟

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فالله يحـرسها من كـل ناعـقة

ونحن بالـروح نفديها وبالحدق