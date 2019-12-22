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ساحرة الشعراء

الأحد 22 ديسمبر 2019 09:01 ص بتوقيت مسقط

ساحرة الشعراء

 

د.عامر بن العيسري| سلطنة عمان

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

 

غنج الرعابيب ذات السحر والألق

                                يا حسنها تأسر العشاق بالحدق

//

بذكرها أو بطيـف من مفـاتنها

                               يطفـي المتيم نار الشوق بالأرق

//

فيرتقي الصـب حلما ذاق لـذته

                                كالشهد أو كرضاب منه لم يذق

//

تمشـي إليـه بـدل زانـه خفر

                                تمـيل في مشيها في مطلع الفلق

//

فالوجه يحسـده البدر السكير به

                              والصوت يسحر لب الطائر اللبق

//

لله بسمتـها من ثغـرها خرجت

                            فاستبشر الكون منها في ضيا الألق

//

إن عاقر الصب كأسا من  نضارتها

                              أضحت صبابته سكرى  بلا رمق

//

و إن تجلت له أنفـاسه  ارتعشت

                                  عيـونه بهتت والقـلب في خفق

//

أواه منـها فلا تحصـى  محاسنها

                               تفوح  عطرا زكى في  بلسم عبق

//

من قبل ليلى غدا المجنون يعشقها

                                وصاح بثنة منها الحسن  لم يطق

//

أبناء  عذرة من  أثدائها رضـعوا

                                     وكلـهم يطلبـون الود في قلق

//

فكيف بي وانا الـولهان أتـركها

                            وهي التي لم يحد عن وجهها حدقي

//

  وكيف بي وانا أحـيا بنسـمتها

                              ونقـش نظمي لها بالتبر في الورق

//

نعم أنا بجمـال الضـاد  مشتغل

                              أحيـا بها و لها في الصبح والغسق

//

فهي التي حوت الأصداف ما فتئت

                                تزهـو بجوهـرها في مجمع  لبق

//

كل اللغات أتت طـوعا تبايعـها

                               تزاحمـت حولها في أوسع الطرق

//

لله محــتدهـا  لله منــزلهـا

                                    تجملت بمثاني الذكـر والعبق

عيونها الشعر بل أنفاسها خرجت

                                 من ثغـرها في  نظام جد متسق

//

فكيف يأتي دخيـل  الشؤم يمقتها

                                  ويـدعي موتهـا والقوم لم تفق؟

//

فالله يحـرسها من كـل ناعـقة

                                  ونحن بالـروح نفديها وبالحدق

 

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