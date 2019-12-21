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النادي الثقافي يختتم موسمه بندوة عن "النقود العمانية ودلالاتها الحضارية"

السبت 21 ديسمبر 2019 07:26 م بتوقيت مسقط

النادي الثقافي يختتم موسمه بندوة عن "النقود العمانية ودلالاتها الحضارية"

 

 

مسقط - الرؤية

ينظم النادي الثقافي ندوة بعنوان "النقود العمانية ودلالاتها الحضارية"؛ بعد غدٍ الثلاثاء، في تمام التاسعة صباحا، في قاعة المحاضرات بمقره بالقرم، في ختام موسمه الثقافي.

وتهدف الندوة لتسليط الضوء على جهود النادي في العناية بتوثيق تاريخ العملات النقدية في السلطنة، وتعريف الجمهور بالإرث الحضاري والدور الكبير الذي لعبته العملات في تسهيل معيشة الأفراد، إضافة لدراسة الصلات الحضارية بين عمان والدول الأخرى من خلال النقود، وسيشارك في هذه الندوة نخبة من الباحثين المتخصصين من داخل السلطنة وخارجها.

وتركِّز الندوة على 6 محاور أساسية؛ أولها: النقود المتداولة في عُمان قبل العهد الإسلامي، والمحور الثاني: أهمية النقود الإسلامية والدراسات المتعلقة بها، ويتناول المحور الثالث كنوز المسكوكات الإسلامية، بينما يتناول المحور الرابع ذكر النقود في المصادر العُمانية، أما المحور الخامس فيتناول النقود الأوروبية المتداولة في عُمان، فيما سيتناول المحور السادس والأخير تاريخ الأوراق النقدية العُمانية والعلامات الأمنية عليها.

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