"قبس" معرض تشكيلي للفنانة طيبة الجنيبية في "الأوبرا جالاريا".. الثلاثاء

مسقط - الرؤية

يرعى صاحب السُّمو السيد فهر بن فاتك آل سعيد يوم الثلاثاء المُقبل حفل افتتاح المعرض الشخصي الأول للفنانة العُمانية طيبة الجنيبية، والذي يقام في الأوبرا جالاريا بدار الأوبرا السلطانية.

ويقام المعرض بالتعاون مع الأوبرا جالاريا، بهدف تشجيع المواهب العمانية المتميزة والنهوض بالكوادر المجيدة في مجال الفنون التشكيلية. ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة 3 أيام متتالية من 24 إلى 26 ديسمبر، ويشمل أكثر من 15 لوحة تشكيلية تمثل لوحات وطنية ولوحات من البادية ورسومات منوعة للوجوه والطبيعة العمانية، وتبرز اللوحات إبداعات الأنامل العمانية في هذا المجال.

وأكد أحمد بن ناصر الجنيبي المشرف على المعرض أن المعرض يسهم في النهوض والتعريف بالمواهب الوطنية وصقل قدراتها في الفن التشكيلي، كما أنه يشكل انطلاقة حقيقية لمثل هذه الكفاءات الشابة والتي تملك مخزوناً من القدرات الفنية، ويجب توظيفها على النحو الأمثل.