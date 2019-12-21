السبت, 21 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تقتل مبتعثا قطريا

السبت 21 ديسمبر 2019 01:36 م بتوقيت مسقط

Untitled
d3a064f7-948b-4462-9861-788bc9087a35_360x203

أريزونا - الوكالات

أعلنت السلطات الأمريكية أمس الجمعة، أن مواطنا قطريا وصل البلاد بتأشيرة دراسية، قتل برصاص ضابط في شرطة ولاية أريزونا بعد أن تعرض الأخير لهجوم من قبله.

وصرح رئيس إدارة السلامة العامة في الولاية، الكولونيل فرانك ميلستيد، بأن الحادث وقع ليلة الخميس الماضي، بعد أن انتبه الشرطي هيو غرانت الذي كان ينفذ دورية روتينية بحثا عن سائقين سكارى في إحدى ضواحي مدينة فينيكس، الشاب القطري محمد أحمد الهاشمي (25 عاما)، وهو يلقي إشارة مرور على الأرض.

وطالب الشرطي الذي كانت برفقته امرأة من أعضاء مجموعة "الأمهات ضد السائقين السكارى" الشاب بإعادة الإشارة إلى مكانها، غير أن الأخير رفض وكان يمشي في وسط الشارع أمام سيارة الشرطي دون أن يستجيب إلى الأوامر بالتوقف.

وحاول الشرطي استخدام صاعق كهربائي لتحييد الشاب وإلقاء القبض عليه، غير أن الأخير هجم عليه، واندلع بينهما شجار استخدم فيه الشرطي في نهاية المطاف الرصاص الحي.

ونشرت السلطات مقطع فيديو يوثق الحادث، يظهر أن الطالب قاوم بشدة محاولة احتجازه وطرح الشرطي أرضا، لكن هذا التسجيل لا يوثق لحظة استخدام الضابط للسلاح.

وأشار رئيس إدارة السلامة العامة إلى أن الشرطي اضطر إلى إطلاق الرصاص الحي على الشاب حرصا على حياته وحياة المرأة التي كانت برفقته، عندما أدرك أن الوضع يتصاعد، لافتا إلى أن الشرطي تعرض لإصابات في الوجه والرأس ويستعيد حاليا عافيته في منزله.

وأكدت السلطات أن الشرطة قد أوقفت الهاشمي الأربعاء الماضي لمحاولته اقتحام مركز إسلامي في مدينة تمبي مرتين خلال ساعات معدودة.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الهاشمي طالب سابق في جامعة ولاية أريزونا ومن غير الواضح متى وصل إلى الولايات المتحدة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

26 سبتمبر 2015

بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تقتل مشلولا عجز عن رفع يديه

المزيد

08 يوليو 2016

بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تقتل رجلاً أسود بوحشية

المزيد

20 سبتمبر 2016

بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تقتل رجلاً أسود ليرتفع العدد في 2016 إلى 161 قتيلا

المزيد

28 نوفمبر 2017

أمريكية تقتل مبتعثا سعوديا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

سعر نفط عمان يتجاوز 67 دولارا

الاقتصاد - محلي

أمطار على بعض المناطق وانخفاض في درجات الحرارة بطقس السلطنة

المحليات - أخبار

أمطار غزيرة على بعض المناطق واحتجاز شخصين بالداخلية وإغلاق عقبة العامرات بوشر

المحليات - أخبار

هطول أمطار مسائية على مسقط

المحليات - أخبار

هيئة تنظيم الكهرباء تصدر بيانا حول تداول بيانات غير صحيحة

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يتلقى رسالة خطية من رئيس طاجيكستان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

بدء تأثيرت المنخفض الجوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة