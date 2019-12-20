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أمطار على بعض المناطق وانخفاض في درجات الحرارة بطقس السلطنة

الجمعة 20 ديسمبر 2019 11:33 ص بتوقيت مسقط

أمطار على بعض المناطق وانخفاض في درجات الحرارة بطقس السلطنة
توضح الصور الجوية ‏انتشار السحب على محافظات مسقط وجنوب الباطنة والظاهرة وجنوب الشرقية وظفار وأجزاء من الداخلية مع فرص لأمطار متفرقة. وقالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن الطقس سيكون غائمًا جزئيًا إلى غائم على محافظات جنوب الباطنة ومسقط والداخلية وجنوب الشرقية مع فرص لهطول أمطار متفرقة، وصحوًا بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تطاير الأتربة والغبار على المناطق الصحراوية والمكشوفة. وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 25/ 22 وفي مدينة صلالة 26/ 22 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 28 درجة في محوت وأدناها درجتين في جبل شمس.

المصدر : الرؤية

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