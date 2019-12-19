الإمارات تمنع صحفي صربي من الدخول إلى أراضيها

بلجراد- رويترز

قال محرر موقع إلكتروني صربي يحقق في الجريمة المنظمة إنه مُنع من دخول أبوظبي حيث كان من المقرر أن يلقي كلمة في مؤتمر للأمم المتحدة عن الفساد بعد أن أُبلغ أنه مدرج على قائمة سوداء لدولة لم تحدد.

وتوجه ستيفان دوسينوفيتش إلى أبوظبي عاصمة الإمارات العربية يوم الثلاثاء لكنه أُعيد إلى بلجراد في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء بعد أن أمضى 12 ساعة بالمطار.

وقال دوسينوفيتش "أُبلغت بأنني على قائمة سوداء لدولة أخرى". وأضاف "نظرا للعلاقات الوثيقة بين الإمارات العربية وبلجراد لا أستبعد أن يكون لصربيا علاقة بالأمر".

ولم يرد المجلس الوطني للإعلام الإماراتي بشكل فوري على طلب من رويترز للتعليق. وقالت وزارة الخارجية الصربية عندما اتصلت بها رويترز إنه ليس هناك من يتسنى له التعليق على الموضوع.

واحتجت رابطة الصحفيين المستقلين في صربيا على ترحيل دوسينوفيتش.

ويكتب الموقع الذي يحرره دوسينوفيتش بالأساس عن مزاعم عن صلات بين الساسة الصرب والجريمة المنظمة. وكتب كذلك عن مشروعات إماراتية في صربيا،وفي عام 2015 منع دوسينوفيتش من دخول روسيا.

وقال لرويترز "لست واثقا من سبب المنع في الحالتين لكنني متأكد أن الأمر يتعلق بعملي كصحفي".

وجاءت صربيا في المرتبة 90 على قائمة من 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة العالمي في عام 2019 الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود. وجاءت الإمارات في المرتبة 133.

وحذرت مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام من أن "عدد الهجمات على الإعلام (في صربيا) في تصاعد، بما في ذلك التهديدات بالقتل، وأن الخطاب التحريضي الذي يستهدف الصحفيين يأتي على نحو متزايد من جانب مسؤولين حكوميين".

وقالت سونيا لي المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لرويترز في تصريحات أرسلتها بالبريد الإلكتروني إن "مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على علم بذلك. دوسينوفيتش لم يتمكن من دخول البلاد لحضور المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".

وأضافت "لا نعرف الأسباب ... قمنا بتحريات مع السلطات (الإماراتية) عن هذا الموقف بالتحديد".