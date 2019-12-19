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أكثر من 3 مليارات دولار تعهدات دولية لمساعدة اللاجئين

الخميس 19 ديسمبر 2019 10:24 ص بتوقيت مسقط

أكثر من 3 مليارات دولار تعهدات دولية لمساعدة اللاجئين

 

جنيف- رويترز

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في ختام مؤتمر وزاري إن الدول تعهدت بأكثر من ثلاثة مليارات دولار لدعم اللاجئين ونحو 50 ألف مكان لإعادة التوطين.

وقال فيليب جراندي المفوض السامي إن المنتدى العالمي بشأن اللاجئين وسع الشراكة في المسؤولية من أجل 25.9 مليون لاجئ فروا من الحروب والاضطهاد واستقروا بشكل أساسي في دول فقيرة مجاورة.

وأضاف جراندي في مؤتمر صحفي أن المليارات الثلاثة تأتي إضافة إلى تعهدات من البنك الدولي وجهات أخرى. وتابع أن القطاع الخاص تعهد بتقديم 250 مليون دولار لكنه أوضح أن كل هذه الأرقام أولية.

وقال جراندي إن ألمانيا التي تستضيف مئات الآلاف من اللاجئين السوريين تعهدت بتقديم نحو 1.7 مليار يورو. وأضاف أن بنك التنمية للبلدان الأمريكية تعهد بتقديم مليار دولار لمناطق تستضيف لاجئين في أمريكا اللاتينية في حين أعلن البنك الدولي عن تعزيز التمويل لمشروعات تدعم اللاجئين بنحو 10 في المئة ليصل إلى 2.2 مليار دولار.

وقال إن الدول تعهدت بتوفير 50 ألف مكان جديد لإعادة التوطين وممرات قانونية أخرى للاجئين لتظل في الدول المضيفة.

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