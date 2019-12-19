الخميس, 19 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

للمرة الثالثة في تاريخ أمريكا.. اتهام رسمي للرئيس يمهد لعزله

الخميس 19 ديسمبر 2019 09:41 ص بتوقيت مسقط

للمرة الثالثة في تاريخ أمريكا.. اتهام رسمي للرئيس يمهد لعزله

واشنطن- رويترز

أصبح دونالد ترامب اليوم الخميس ثالث رئيس أمريكي تتم مساءلته بعدما اتهمه مجلس النواب رسميا بإساءة استخدام سلطات منصبه وعرقلة عمل الكونجرس في خطوة تاريخية من شأنها تأجيج التوترات الحزبية في بلد يعيش انقسامات عميقة.

وبموافقة مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون على بندين لمساءلة ترامب في تصويت تم على أساس حزبي بالكامل تقريبا، يصبح الطريق ممهدا لمحاكمة تعقد الشهر المقبل في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، والذي سيكون ساحة أكثر ودا تجاه ترامب، لتحديد إن كان ينبغي إدانته وعزله من منصبه.

ووفق على بند إساءة استغلال السلطة بتأييد 230 صوتا ومعارضة 197 بينما نال بند عرقلة عمل الكونجرس موافقة 229 ومعارضة 198. وتعقيبا على التصويت، قال البيت الأبيض إنه واثق من أن مجلس الشيوخ سيبرأ ترامب في المحاكمة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام في بيان ”اليوم يمثل ذروة واحدة من أكثر الأحداث السياسية المخزية في تاريخ أمتنا. من دون الحصول على صوت جمهوري واحد ومن دون تقديم أي دليل على وقوع مخالفات، مرر الديمقراطيون بندي مساءلة الرئيس في مجلس النواب“.

وأضافت ”الرئيس واثق من أن مجلس الشيوخ سيعيد النظام والعدالة والإجراءات القانونية التي جرى تجاهلها خلال تحركات مجلس النواب. إنه مستعد للخطوات المقبلة وواثق من أنه سيتم تبرأته تماما“.

والمساءلة إجراء غير معتاد للتدقيق في سلطات الرئيس منصوص عليه في الدستور الأمريكي ولا يطبق سوى على المسؤولين التنفيذيين الذين يرتكبون ”جرائم وجنحا خطيرة“. ولم يُعزل أي رئيس بموجب ذلك الإجراء.

واتهم ديمقراطيو مجلس النواب ترامب باستغلال سلطاته بمطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع جو بايدن النائب السابق للرئيس والأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة عام 2020. كما اتهموه كذلك بعرقلة تحقيق الكونجرس في تلك المسألة.

ونفى ترامب ارتكابه أي مخالفة ووصف العملية برمتها يوم الثلاثاء بأنها ”زيف كامل“. وأرسل خطابا لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اتهمها فيه بالانخراط في عملية ”انحراف عن العدالة“.

واستنكر الرئيس التحقيق قائلا إنه ”محاولة انقلاب“ ودفع بأن الديمقراطيين يحاولون تغيير نتائج انتخابات الرئاسة عام 2016 التي هزم فيها الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ومع سعي ترامب لفترة ولاية ثانية العام المقبل، قسم تحقيق المساءلة الرأي العام، فأيد أغلب الناخبين الديمقراطيين الإجراء وعارضه الجمهوريون.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

22 نوفمبر 2016

أول قرار رسمي للرئيس الأمريكي الجديد

المزيد

19 يوليو 2018

للمرة الثالثة خلال شهر.. انتحار طفل سعودي

المزيد

03 أغسطس 2015

"سان جيرمان" بطل "السوبر" الفرنسي للمرة الثالثة على التوالي

المزيد

19 أكتوبر 2016

ستينية تتحدى الطبيعة وتلد للمرة الثالثة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

إعلان الولايات الفائزة بكؤوس جلالة السلطان في منافسات "شهر البلديات"

المحليات - أخبار

للمرة الثالثة في تاريخ أمريكا.. اتهام رسمي للرئيس يمهد لعزله

دولي - أخبار

تتويج الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.. والمكرمون: الجائزة نبراس في سماء الإبداع والتميز

المحليات - ثقافة

سوق مسقط يواصل التراجع مع انخفاض التداولات 66%.. والقيمة السوقية عند 18.5 مليار ريال

الاقتصاد - محلي

ولاية عمانية تسجل أعلى درجة حرارة بالعالم

المحليات - أخبار

أهلي سداب يتوج بطلا لكأس جلالته للشباب.. والسيب ثانيا والنصر ثالثا

رياضة - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة