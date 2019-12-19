سميرة الزغدودي | تونس
أقسمتُ أن أهبَ الفؤادَ لمن شدا
في نبضهِ شدو المحبّ المؤمن
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من لي سواه النبض يعزف لحنه
والقلب عند العشق خيرُ مُلحّنِ
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ومضيت في درب الوجودِ أرومه
ويرومني وفقَ القرار المعلَنِ
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ينساق لي بالودّ يسحر مهجتي
وأنا أبادلُ بالوداد الأمْتن
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يا من مددت الملك للاشواق في
عمق الحشا ضمن اعتراف ليّن
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وبنيت لي في مقلتيك حضارة
ورسمت لي في القلب احلى موطن
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فاذا الجداول هاهنا رقراقة
من مزن احداق صبَتْ للأحْسنِ
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عطرت بالحسّ الجميل قريحتي
فتهاطل الإلهام ريّ الألْسن
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لله ماأزهاك يابدر الدجى
مذ زرت قلبي غاب عني محزني
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لله ما ابهاك يا كلّ الهوى
أثملتني من سحر حرف مُتقَن
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لست التي تنسى عهود ودادنا
فالعشق في نبضي أجلُّ مهيمن
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الحرف مني قد همت غيماته
والبرق أومض من شعاعي المنثني
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دعني أهِيم مع الهوى في روضنا
حتى أعطّر أحرفي بالسوسن