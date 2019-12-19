الخميس, 19 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

أقسمتُ

الخميس 19 ديسمبر 2019 08:52 ص بتوقيت مسقط

أقسمتُ

 

سميرة الزغدودي | تونس

 

أقسمتُ أن أهبَ الفؤادَ لمن شدا

                             في نبضهِ شدو المحبّ المؤمن

//

من لي سواه النبض يعزف لحنه

                              والقلب عند العشق خيرُ مُلحّنِ

//

ومضيت  في درب الوجودِ أرومه

                                ويرومني وفقَ القرار المعلَنِ

//

ينساق لي بالودّ يسحر مهجتي

                                     وأنا أبادلُ بالوداد الأمْتن

//

يا من مددت الملك للاشواق في

                              عمق الحشا ضمن اعتراف ليّن

//

وبنيت لي في مقلتيك حضارة

                          ورسمت لي في القلب احلى موطن

//

فاذا الجداول هاهنا رقراقة

                              من مزن احداق صبَتْ للأحْسنِ

//

عطرت بالحسّ الجميل قريحتي

                                 فتهاطل الإلهام ريّ الألْسن

//

لله ماأزهاك يابدر الدجى

                         مذ زرت  قلبي غاب عني محزني

//

لله ما ابهاك يا كلّ الهوى

                              أثملتني من سحر حرف مُتقَن

//

لست التي تنسى عهود ودادنا

                             فالعشق في نبضي أجلُّ مهيمن

//

الحرف مني قد همت غيماته

                        والبرق أومض من شعاعي المنثني

//

دعني أهِيم مع الهوى في روضنا

                               حتى أعطّر أحرفي بالسوسن

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بدء إجراءات "عزل ترامب" في مجلس النواب الأمريكي

دولي - أخبار

تتويج الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.. والمكرمون: الجائزة نبراس في سماء الإبداع والتميز

المحليات - ثقافة

سوق مسقط يواصل التراجع مع انخفاض التداولات 66%.. والقيمة السوقية عند 18.5 مليار ريال

الاقتصاد - محلي

ولاية عمانية تسجل أعلى درجة حرارة بالعالم

المحليات - أخبار

أهلي سداب يتوج بطلا لكأس جلالته للشباب.. والسيب ثانيا والنصر ثالثا

رياضة - محلي

الجيش السلطاني العُماني يحتفل بتخريج دورة الضباط "المرشحين والجامعيين والخدمة المحدودة"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة