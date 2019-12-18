حلقة عمل لمناقشة الإطار التنظيمي للتخطيط العمراني

مسقط – الرؤية

نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ممثلة في فريق مشروع الاستراتيجية العمرانية حلقة عمل حول منظومة التخطيط في فندق كراون بلازا- القرم، بمشاركة مجموعة من ذوي العلاقة والاختصاص في منظومة التخطيط العمراني.

واستعرضت حلقة العمل الوضع الراهن للإطار التنظيمي للتخطيط العمراني في السلطنة، وعرض النماذج والتجارب الدولية التي من الممكن الاستفادة منها في هذا الجانب، ومناقشة المُقترحات المتعلقة بالأدوار والمهام من خلال مستويات التخطيط الوطني والإقليمي والمحلي، إلى جانب مناقشة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط على مختلف مستوياته، وعرض المقترحات التي تمت دراستها ومناقشتها من قبل المختصين والخبراء في ضوء معطيات رؤية عمان 2040 والتحديات التي تفرضها المرحلة القادمة.

وتهدف حلقة العمل إلى إيجاد بدائل وخيارات مُختلفة لتحقيق دور المؤسسات ذات الاختصاص في السلطنة؛ لضمان تنفيذ الاستراتيجية العمرانية على المستويين الوطني والإقليمي بفعالية، واستقراء تطلعات المختصين حول الإصلاحات التخطيطية العمرانية المحتملة على إطار التخطيط الحالي.