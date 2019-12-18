الأربعاء, 18 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

حلقة عمل لمناقشة الإطار التنظيمي للتخطيط العمراني

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 08:40 م بتوقيت مسقط

حلقة عمل لمناقشة الإطار التنظيمي للتخطيط العمراني

 

مسقط – الرؤية

نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ممثلة في فريق مشروع الاستراتيجية العمرانية حلقة عمل حول منظومة التخطيط في فندق كراون بلازا- القرم، بمشاركة مجموعة من ذوي العلاقة والاختصاص في منظومة التخطيط العمراني.

واستعرضت حلقة العمل الوضع الراهن للإطار التنظيمي للتخطيط العمراني في السلطنة، وعرض النماذج والتجارب الدولية التي من الممكن الاستفادة منها في هذا الجانب، ومناقشة المُقترحات المتعلقة بالأدوار والمهام من خلال مستويات التخطيط الوطني والإقليمي والمحلي، إلى جانب مناقشة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط على مختلف مستوياته، وعرض المقترحات التي تمت دراستها ومناقشتها من قبل المختصين والخبراء في ضوء معطيات رؤية عمان 2040 والتحديات التي تفرضها المرحلة القادمة.

وتهدف حلقة العمل إلى إيجاد بدائل وخيارات مُختلفة لتحقيق دور المؤسسات ذات الاختصاص في السلطنة؛ لضمان تنفيذ الاستراتيجية العمرانية على المستويين الوطني والإقليمي بفعالية، واستقراء تطلعات المختصين حول الإصلاحات التخطيطية العمرانية المحتملة على إطار التخطيط الحالي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

20 مارس 2017

"الدراسات المصرفية" تستضيف اجتماع "أيوفي" لمناقشة الإطار التنظيمي للمصارف الإسلامية

المزيد

18 يناير 2017

مناقشات مستفيضة حول مسودة الإطار التنظيمي لقانون الأوراق المالية الجديد

المزيد

15 أبريل 2015

"الفنية للتخطيط العمراني" تستعرض 59 موضوعاً للمخططات وتغيير استخدامات الأراضي

المزيد

17 يونيو 2015

اللجنة الفنية للتخطيط العمراني تعتمد مخططات توفر 8569 قطعة أرض

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

سوق مسقط يواصل التراجع مع انخفاض التداولات 66%.. والقيمة السوقية عند 18.5 مليار ريال

الاقتصاد - محلي

ولاية عمانية تسجل أعلى درجة حرارة بالعالم

المحليات - أخبار

أهلي سداب يتوج بطلا لكأس جلالته للشباب.. والسيب ثانيا والنصر ثالثا

رياضة - محلي

الجيش السلطاني العُماني يحتفل بتخريج دورة الضباط "المرشحين والجامعيين والخدمة المحدودة"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

«فيضان عبري».. أضرار ببيوت المُواطنين وتساؤل أين تعويضات الحكومة؟

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بأمطار رعدية متفرقة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة