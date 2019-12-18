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الكعبي يوجه برصد مستجدات الأسواق لحماية المستهلكين

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 08:39 م بتوقيت مسقط

الكعبي يوجه برصد مستجدات الأسواق لحماية المستهلكين

مسقط – الرؤية

عقد سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك أمس اجتماعًا مع مديري عموم ومديري المديريات والإدارات التابعة للهيئة بمختلف محافظات السلطنة، للوقوف على مستجدات الأعمال المرتبطة بمهام الهيئة وأدوارها في خدمة المجتمع، والاستماع إلى ما يتعلق بأعمال كل مديرية وإدارة وتبادل الرؤى حول واقع الأسواق وما يرتبط بها.

ونوَّه سعادته بضرورة الاهتمام برصد مستجدات الأسواق المحلية في كل محافظة، ومتابعة حركة السلع وأسعارها، مؤكداً ضرورة الارتقاء بالأداء الوظيفي وتنمية معايير الالتزام الذاتي، وأهمّية التواجد الدائم بالأسواق لمتابعة حركة السوق ومتابعة شكاوى وبلاغات المستهلكين حول أيّة مخالفات أو تجاوزات، وتكثيف فرق الرصد الميدانية للمراقبة لردع أي محاولة للتجاوز وإحالة المخالفين للجهات المختصة.

وأشاد سعادته بالجهود المبذولة من قبل كافة كوادر الهيئة في مختلف مواقع العمل بالمحافظات بالسلطنة، مثمّناً الدور الكبير الذي يقومون به لخدمة وطنهم ومجتمعهم في هذا المجال مستلهمين الكلمات والتوجيهات السامية لباني الوطن وراعي نهضته حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله-.

ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة من الاجتماعات الدوريّة التي تعقدها الهيئة للوقوف على آخر مستجدّات الأسواق المحليّة، ومراجعة السّياسات الحاليّة المتّبعة، ومناقشة الخطط المستقبليّة لأعمالها القادمة.

 

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