استعراض تجربة "الرؤية" في الملتقى الدولي للسفراء الأمميين للشراكة المجتمعية بالكويت

تكريم الطائي والمحروقي والرواس بجوائز التميز الدولية في مجال الشراكة المجتمعية

الكويت - فايزة الكلبانية

تُنظم الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع محافظة الأحمدي والمعهد العربي للتخطيط والمركز العالمي للتنمية المُستدامة، ومعهد الإنجاز المتفوق للاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية بدولة الكويت، اليوم، فعاليات "الملتقى الدولي للسفراء الأمميين للشراكة المجتمعية لعام 2019"، الذي يُقام في دولة الكويت برعاية فخرية من قبل معالي الشيخ فواز الخالد الصباح محافظ محافظة الأحمدي - السفير الدولي للمسؤولية المُجتمعية – خلال الفترة بين 19 و21 ديسمبر، بمقر المعهد العربي للتخطيط.

ويتضمن برنامج الملتقى عدداً من الفعاليات المهنية المُعززة للشراكة المجتمعية. ويشارك من السلطنة عدد من سفراء المسؤولية المجتمعية من بينهم المكرم علي بن ناصر المحروقي عضو مجلس الدولة، والشيخ عبدالله بن سالم الرواس رئيس المؤسسة الدولية للتنمية المستدامة، كما يقدم المكرم حاتم بن حمد الطائي عضو مجلس الدولة ورئيس تحرير جريدة الرؤية ورقة عمل يستعرض من خلالها تجربة جريدة الرؤية في تعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية في السلطنة؛ وسيجري تكريمهم بجوائز التميز الدولية في مجال الشراكة المجتمعية.

وقال سعادة البروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية إنَّ الملتقى يأتي في ختام موسم فعاليات وأنشطة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وشركائها في المنطقة العربية وخارجها، وحفل الموسم بالإنجازات والفعاليات والملتقيات العلمية التي جابت العديد من الدول، ولاقت استحسان العديد من صناع القرار وقادة العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية العربية والدولية.

وسيحظى الملتقى بمشاركة شخصيات عربية ودولية رفيعة المستوى من أصحاب السُّمو والمعالي والسعادة السفراء الدوليين للمسؤولية المجتمعية وأعضاء برنامج "السفراء الأمميين للشراكة المجتمعية" التابعين للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وستقام جلسات وورش عمل متخصصة في مجالات الشراكة المجتمعية. وسيجري إطلاق "جائزة صاحبة السُّمو الملكي الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للشراكة المجتمعية بالدول العربية" في دورتها الأولى، والتي تقدمها عن والدها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه. كما سيجري تدشين "برنامج الدكتور طلال أبوغزالة الفكري للمسؤولية المجتمعية" والذي سنعمل من خلاله على تدشين الجزء الثالث من سلسلة إصدارات "الكتاب العربي في المسؤولية المجتمعية".

وسيقوم معالي محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الصباح برعاية وتسليم "التقرير الختامي لجائزة الأحمدي المدينة العربية المسؤولة اجتماعيا لعام 2019م" وتسليم مفتاح "المدينة العربية المسؤولة اجتماعياً لعام 2020" إلى محافظ عُنيزة التابعة لمنطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية. وسيتفضل سعادة محافظ محافظة عنيزة بحضور الملتقى عبر مشاركة رسمية في الملتقى، إيذاناً بإطلاق فعاليات "عنيزة المدينة العربية المسؤولة اجتماعيا لعام 2020".

وأضاف البروفيسور يوسف عبدالغفار أنَّ الملتقى ينظم بالشراكة مع الاتحاد الدولي للمساءلة الاجتماعية الذي انضمت إلى عضويته المهنية الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، ويشهد تكريم السفراء الدوليين للمسؤولية المجتمعية وشخصيات عربية ودولية مؤثرة بجوائز التميز الدولية للشراكة المُجتمعية.

وقد اختار مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية معالي الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة الرئيس الفخري للجمعية الخليجية للإعاقة- السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية لإلقاء كلمة السفراء الدوليين في حفل افتتاح الملتقى. وسيجري تكريم الفائزين بجائزة المؤسسات والشركات العربية المتميزة في مجال الشراكة المجتمعية لعام 2020، والإعلان عن عددٍ من المبادرات الجديدة المتميزة للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ومن أهمها: تدشين نادي الشخصيات العربية المؤثرة في مجال المسؤولية المجتمعية، وكذلك تدشين ائتلاف المدن العربية المسؤولة اجتماعياً، وإطلاق مجلة عربية محكمة بعنوان "المشهد العربي في مجال المسؤولية المجتمعية"، إلى جانب تكريم "السفراء الأمميين للشراكة المجتمعية"، وكذلك المشاركين من أصحاب العطاءات المعززة للشراكة المجتمعية "بقلادة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية في مجال الشراكة المجتمعية".

وقال سعادة الدكتور شهاب أحمد العثمان رئيس الملتقى المدير العام لمعهد الإنجاز المتفوق للتدريب والاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية شريك التنظيم في دولة الكويت: يحظى الملتقى الذي تستضيف فعالياته دولة الكويت لأول مرة بمشاركة نوعية من قبل شخصيات عربية ودولية مؤثرة ومعطاءة. ولقد حرصنا من خلال برنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية التابع للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع معهد الإنجاز المتفوق للتدريب والاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية، والذي يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين أن نسخر جميع إمكانيات البرنامج لدعم ومساندة تنظيم هذه الفعالية الدولية التي ستعزز الشراكات المجتمعية بين الجهات المشاركة من مختلف القطاعات.