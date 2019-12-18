برافين كومار رئيسا تنفيذيا لـ"التأمين الأهلية"

مسقط – الرؤية

أعلنت شركة الـتأمين الأهلية عن ترقية وتعيين برافين كومار رئيسًا تنفيذيًا للشركة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المعنية، وعمل برافين كومار في شركة التأمين الأهلية عمان ورويال صن اللايانس الشرق الأوسط في وظيفة المدير المالي منذ عام 2016 وكان قبل ذلك المدير المالي لشركة التأمين الأهلية عمان منذ عام 2007م.

وقال مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية في بيان: لعب برافين دوراً أساسياً في الرحلة الناجحة لشركة التأمين الأهلية بمساهمته في إدارة الأداء المالي للشركة ودفعها لتحقيق مزيد من النمو بشكل أقوى في مرحلة من أصعب الفترات في تاريخها الطويل في عمان. وعلى مدى السنوات الماضية، لعب برافين دورًا استراتيجيًا في العمل جنبًا إلى جنب مع فريق الإدارة والمجلس والجهات المعنية وحصل على ثقة ودعم العملاء والموظفين على حد سواء. ونحن واثقون من أنه سيواصل أداءه المميز في دوره الجديد، وسيقود شركة التأمين الأهلية لتحقيق المزيد من النجاح وفتح آفاق جديدة من التطور.

ومن جانبه قال برافين: أشكر جميع الشركاء وأتطلع إلى التعاون عن قرب مع الجهات التنظيمية لنعمل معاً على تطوير هذا القطاع بشكل عام. وعلى مر السنين، بذلت شركة التأمين الأهلية جهودا كبيرة لبناء علاقات مع عملاء الشركة من الشركات والأفراد من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات وتوفير قنوات خدمة سلسة. وساهمت كافة هذه العوامل إلى جانب تركيزنا على تقديم الأفضل للعميل في تحقيق أهداف الشركة وتطلعاتها. ومع التركيز على العملاء في كل ما نقوم به، جاهزون لتحقيق المزيد من النمو والتقدم والتوسع في مجالات حديثة ستتطور فيها هذه الصناعة.