أهلي سداب يتوج بطلا لكأس جلالته للشباب.. والسيب ثانيا والنصر ثالثا

الرؤية – وليد الخفيف

رعى معالى الدكتور رشيد بن الصافي الحربي رئيس مجلس المناقصات صباح أمس حفل تتويج الفائزين في مسابقة كأس جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه - للشباب لعام 2018، بحضور معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية، والسيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الأولمبية العمانية، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، وممثلي الأندية المشاركة، ولفيف إعلامي لتغطية الحدث الهام.

وظفر بكأس جلالته للشباب لعام 2018، نادي أهلي سداب، وجاء في المركز الثاني نادي السيب، وحل نادي النصر ثالثا، أمّا المركز الرابع فجاء من نصيب نادي صلالة، وخامسًا نادي عبري، وسادسا نادي البشائر، وسابعًا نادي صحار، وفي المركز الثامن نادي نزوى، وفي التاسع قريات والعاشر نادي صحم.

من جانبه هنأ معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية، الأندية الفائزة، داعيًا إياهم بمواصلة العمل الرامي، لتحقيق مزيد من النجاحات في النسخ القادمة بما يخدم الرياضة العمانية ويحقق تطلعاتها وأهدافها.

وأوضح معالي الشيخ أنّ المسابقة تعد إحدى صور الاهتمام السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة بقطاعي الشباب والرياضة قائلا: "تأتي المسابقة في إطار الاهتمام السامي المتواصل الذي يوليه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بأبنائه شباب عُمان".

وأضاف معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية: "تحمل المسابقة أهمية كبيرة وتلعب دورا بارزا في النهوض والارتقاء بالأنشطة الشبابية، فضلا عن أنّها تعد حافزا قويا للأندية لبذل كل ما في وسعها من أجل التنافس والتسابق لنيل شرف الفوز بكأس يحمل اسم جلالته".

وتابع معالي الشيخ: "نحتفل بحصاد جهد استمر طوال عام كامل لنعلن نتائج كأس جلالة السلطان المعظم للشباب لعام 2018، في الوقت الذي نتوجه فيه بالشكر والتقدير لكافة الأندية الرياضية التي شاركت في هذه المسابقة، كما ويسعدنا فيه أن نبارك لنادي أهلي سداب الذي تشرف بالفوز بكأس جلالة السلطان المعظم للشباب لعام 2018، كما نتوجه بالتهنئة الخالصة لبقية الأندية التي فازت بالمراكز الأخرى في هذه المسابقة المهمة.

واختتم معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية حديثه قائلا: "أتشرف باسمي وباسم كافة العاملين بالوزارة واللجنة الأولمبية العمانية وكافة الاتحادات والأندية واللجان الرياضية أن نرفع أسمى آيات الولاء والعرفان والامتنان للمقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - على رعايته الكريمة ودعمه المتواصل لقطاعي الرياضة والشباب في السلطنة".

وقال راعي الحفل معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحربي: لقد تشرّفت برعاية حفل إعلان نتائج مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظّم للشباب 2018، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً منذ بدايتها عام 1998".

وأضاف الحربي: "يحظى قطاع الشباب والرياضة بعناية خاصة من لدن المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة -حفظه الله ورعاه- وتأتي هذه المسابقة لتتوج هذا الاهتمام السامي بما تشكله من حافز مؤثر لتطور قدرات وإمكانيات الشباب العُماني، ونجاح تحقيق أهداف الأندية الرياضية في السلطنة في مجال عملها وأنشطتها المختلفة."

من جهته قال سعادة الشيخ رشاد الهنائي وكيل وزارة الشؤون الرياضية: من حسن الطالع أن نحتفل بالأندية الفائزة في مسابقة كأس جلالته للشباب وعماننا تزهو بعيدها الوطني التاسع والأربعين المجيد، تحت راية قائد مسيرة النهضة المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-.

وأضاف الهنائي: "تعتبر المسابقة حافزا مهما للأندية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة الرياضية منها والتربوية والثقافية والفنية والاجتماعية، وهي تؤكد على إدراك قيادتنا الحكيمة للدور الحضاري الذي تقوم به الأندية الرياضية في تنمية الموارد البشرية تنمية متوازنة واستثمار أوقات الشباب في ما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم".

ولفت الهنائي إلى مشاركة (30) ناديا في المسابقة وهو أكبر عدد تم تسجيله للمشاركة منذ انطلاق النسخة الأولى عام 1998، مشيرًا إلى أنّ هناك أندية شاركت لأول مرة في المسابقة وأندية أخرى كانت تشارك وتوقفت عن المشاركة إلا أنّه هذا العام جددت المشاركة في المسابقة.