أهلي سداب يتحدى النصر في نهائي كأس جلالته للهوكي.. اليوم

الرؤية – وليد الخفيف

يطمح نادي أهلي سداب في المحافظة على اللقب عندما يلاقي غريمه التقليدي النصر في نهائي كأس جلالة السلطان المعظم للهوكي اليوم بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر عند الساعة (6.15).

وتوج أهلي سداب بلقب النسخة الماضية 2018 بالفوز على نادي السيب بثلاثية نظيفة، ومضى قدمًا هذا الموسم حتى بلغ النهائي أمام النصر الطامح في العودة لأرض اللبان باللقب.

وقال مدرب نادي أهلي سداب كيكي بونيتشا: "حاولنا خلال الفترة الماضية المحافظة على درجة الاستعداد ورفع مستوى الجاهزية بقصد الظهور بأفضل مستوى في النهائي، وعودة الأجانب تشكل إضافة وتعزيزا لقوى الفريق".

وأضاف بونيتشا: "تأجيل موعد المباراة النهائية لم يكن في صالحنا حيث افتقدنا أداء المباريات الرسمية في الفترة الأخيرة، ولكن علينا أن نتعامل مع الوضع الراهن وانتزاع اللقب".

في المقابل قال مدرب النصر محمد البطراني: "جاهزون للنهائي بطموحات كبيرة، وصفوفنا مكتملة وعودة اللاعبين الأجانب تعد إضافة لقوة الفريق، ودخلنا في معسكر استمر لأربعة أيام في مسقط من أجل رفع مستوى الجاهزية".

وأضاف: "واجهنا بعض الصعوبات لتفريغ اللاعبين بعد تغيير موعد النهائي، فبعض المؤسسات يجب مخاطبتها قبل أسبوع أو أكثر ولكن في الأخير تعاونت كافة المؤسسات، وفرّغت لاعبينا الأمر الذي أتاح لنا فرصة التجمع في مسقط، ولا نعاني من إصابات وكافة الخيارات متاحة واللاعبون يتمتعون بمعنويات عالية".