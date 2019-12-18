الأربعاء, 18 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. محلي
  5. عرض الخبر

أهلي سداب يتحدى النصر في نهائي كأس جلالته للهوكي.. اليوم

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 07:06 م بتوقيت مسقط

أهلي سداب يتحدى النصر في نهائي كأس جلالته للهوكي.. اليوم

 

الرؤية – وليد الخفيف

يطمح نادي أهلي سداب في المحافظة على اللقب عندما يلاقي غريمه التقليدي النصر في نهائي كأس جلالة السلطان المعظم للهوكي اليوم بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر عند الساعة (6.15).

وتوج أهلي سداب بلقب النسخة الماضية 2018 بالفوز على نادي السيب بثلاثية نظيفة، ومضى قدمًا هذا الموسم حتى بلغ النهائي أمام النصر الطامح في العودة لأرض اللبان باللقب.

وقال مدرب نادي أهلي سداب كيكي بونيتشا: "حاولنا خلال الفترة الماضية المحافظة على درجة الاستعداد ورفع مستوى الجاهزية بقصد الظهور بأفضل مستوى في النهائي، وعودة الأجانب تشكل إضافة وتعزيزا لقوى الفريق".

وأضاف بونيتشا: "تأجيل موعد المباراة النهائية لم يكن في صالحنا حيث افتقدنا أداء المباريات الرسمية في الفترة الأخيرة، ولكن علينا أن نتعامل مع الوضع الراهن وانتزاع اللقب".

في المقابل قال مدرب النصر محمد البطراني: "جاهزون للنهائي بطموحات كبيرة، وصفوفنا مكتملة وعودة اللاعبين الأجانب تعد إضافة لقوة الفريق، ودخلنا في معسكر استمر لأربعة أيام في مسقط من أجل رفع مستوى الجاهزية".

وأضاف: "واجهنا بعض الصعوبات لتفريغ اللاعبين بعد تغيير موعد النهائي، فبعض المؤسسات يجب مخاطبتها قبل أسبوع أو أكثر ولكن في الأخير تعاونت كافة المؤسسات، وفرّغت لاعبينا الأمر الذي أتاح لنا فرصة التجمع في مسقط، ولا نعاني من إصابات وكافة الخيارات متاحة واللاعبون يتمتعون بمعنويات عالية".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

30 ديسمبر 2015

أهلي سداب يتوج بكأس جلالته للهوكي.. والشباب أول المتأهلين لدور الـ16 من "الكأس الغالية"

المزيد

01 مارس 2016

أهلي سداب يلتقي النصر الإمارتي اليوم في مستهل منافسات البطولة الخليجية الـ36 للأندية اليد

المزيد

16 ديسمبر 2018

السيب وأهلي سداب في نهائي كأس جلالة السلطان المعظم للهوكي.. اليوم

المزيد

17 ديسمبر 2018

أهلي سداب يتوج بكأس جلالة السلطان للهوكي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

«فيضان عبري».. أضرار ببيوت المُواطنين وتساؤل أين تعويضات الحكومة؟

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

إعلان الفائزين بكأس جلالة السلطان للشباب

المحليات - أخبار

توقعات بأمطار رعدية متفرقة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

"استثمر في عُمان" تطلع رجال الأعمال في السعودية على فرص الاستثمار بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

مجموعة النفط العُمانية وأوربك تدشن هويتها الجديدة "OQ" برعاية الرمحي

الاقتصاد - محلي

منع أكياس التسوق أحادية الاستخدام بداية من 2020

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة