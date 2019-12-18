التعريف باختصاصات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار" في البريمي

البريمي - سيف المعمري

استضافتْ غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي لقاءً للتعريف بقوانين واختصاصات مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بحضور يوسف بن حمد العزاني نائب رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي، وأعضاء المجلس، ومسؤولي الدوائر الحكومية، وممثلي الشركات والمؤسسات الخاصة.

ويأتي اللقاء في إطار الحملة التوعوية للمركز للتعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ويهدف المركز إلى تنظيم حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار على النحو الذي لا يؤدي لتقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها.

واستعرض عبود بن عامر العمري رئيس فريق عمل المركز التخصصي، وأسعد بن يوسف المعمري إخصائي تنظيم منافسة، دور المركز وأهدافه الرامية إلى تنظيم حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية منذ إنشائه بالمرسوم السلطاني رقم 2/2018؛ حيث يختص المركز بتطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وحماية الأسواق من الممارسات المخلة، وإعداد الدراسات والأبحاث في السوق لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة، ونشرها لتوعية المجتمع بها، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث والاستدلالات حول الممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، وتلقي الشكاوى الخاصة بالممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية والتحقيق فيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، ودراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى المركز فيما يتصل بحماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وتضمَّن اللقاء التعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 67/2014، وعدل بموجب المرسوم السلطاني رقم 22/2018؛ بهدف تنظيم حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية، وتسري أحكام ھذا القانون على جمیع أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات وأي أنشطة اقتصادیة أو تجاریة أخرى تمارس في السلطنة وأي أنشطة اقتصادیة أو تجاریة تتم خارج السلطنة، وتترتب علیھا آثار داخلھا.