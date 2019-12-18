الأربعاء, 18 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

يسهم في تقليل المخاطر ونسب التعثر

البنك الأهلي ينضم إلى عضوية "عمان للمعلومات الائتمانية والمالية"

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 06:25 م بتوقيت مسقط

البنك الأهلي ينضم إلى عضوية "عمان للمعلومات الائتمانية والمالية"

 

 

 

مسقط – الرؤية

 

وقع البنك الأهلي اتفاقية عضوية مع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة"، ووقعت الاتفاقية بالنيابة عن البنك الأهلي غادة البلوشي - مدير عام إدارة المخاطر، فيما وقعها عن المركز عادل بن خليفة السعدي - مدير عام المركز، وذلك في المبنى الرئيسي للبنك بالوطية.

ويعمل المركز كمنصة لتقديم المعلومات الائتمانية والمالية في السلطنة. ويعد أول بنك وطني للمعلومات يهدف إلى المساهمة في تقليل المخاطر الائتمانية والمالية ونسب التعثر.

وقالت غادة البلوشي مدير عام إدارة المخاطر بالبنك الأهلي: سعداء بانضام البنك إلى عضوية مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة)، سيسهم المركز في توفير المعلومات وسهولة الوصول إليها بهدف تعزيز عملية اتخاذ القرار وتحديد المخاطر. وسيعمل البنك الأهلي على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل هذه المنصة بما يحقق أهدافها التي أنشئ من أجلها، مشيرة إلى أنّ هذه الخطوة تعكس حرص البنك على مواكبة كافة التطورات والدفع بكل ما من شانه تقديم التسهيلات لعملائه.

ويشار إلى إنشاء مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة" بموجب المرسوم السلطاني رقم 38/2019، وهو مركز مستقل يتبع للبنك المركزي العماني لخدمة مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين ومشغلو شركات الاتصالات وصناديق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 نوفمبر 2019

بنك مسقط يوقع اتفاقية عضوية مع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية

المزيد

25 نوفمبر 2019

بنك التنمية عضوا في "عمان للمعلومات الائتمانية والمالية"

المزيد

11 ديسمبر 2019

بنك بيروت عضوًا في "عمان للمعلومات الائتمانية والمالية"

المزيد

12 يناير 2019

"المركزي" يوقع عقد تأسيس مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

«فيضان عبري».. أضرار ببيوت المُواطنين وتساؤل أين تعويضات الحكومة؟

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

إعلان الفائزين بكأس جلالة السلطان للشباب

المحليات - أخبار

توقعات بأمطار رعدية متفرقة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

"استثمر في عُمان" تطلع رجال الأعمال في السعودية على فرص الاستثمار بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

مجموعة النفط العُمانية وأوربك تدشن هويتها الجديدة "OQ" برعاية الرمحي

الاقتصاد - محلي

منع أكياس التسوق أحادية الاستخدام بداية من 2020

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة