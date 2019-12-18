البنك الأهلي ينضم إلى عضوية "عمان للمعلومات الائتمانية والمالية"

مسقط – الرؤية

وقع البنك الأهلي اتفاقية عضوية مع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة"، ووقعت الاتفاقية بالنيابة عن البنك الأهلي غادة البلوشي - مدير عام إدارة المخاطر، فيما وقعها عن المركز عادل بن خليفة السعدي - مدير عام المركز، وذلك في المبنى الرئيسي للبنك بالوطية.

ويعمل المركز كمنصة لتقديم المعلومات الائتمانية والمالية في السلطنة. ويعد أول بنك وطني للمعلومات يهدف إلى المساهمة في تقليل المخاطر الائتمانية والمالية ونسب التعثر.

وقالت غادة البلوشي مدير عام إدارة المخاطر بالبنك الأهلي: سعداء بانضام البنك إلى عضوية مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة)، سيسهم المركز في توفير المعلومات وسهولة الوصول إليها بهدف تعزيز عملية اتخاذ القرار وتحديد المخاطر. وسيعمل البنك الأهلي على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل هذه المنصة بما يحقق أهدافها التي أنشئ من أجلها، مشيرة إلى أنّ هذه الخطوة تعكس حرص البنك على مواكبة كافة التطورات والدفع بكل ما من شانه تقديم التسهيلات لعملائه.

ويشار إلى إنشاء مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة" بموجب المرسوم السلطاني رقم 38/2019، وهو مركز مستقل يتبع للبنك المركزي العماني لخدمة مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين ومشغلو شركات الاتصالات وصناديق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.