بالفيديو.. امرأة تحمل قنبلة داخل طائرة تركية

أنقرة - الوكالات

تعرض ركاب طائرة، كانت تستعد للإقلاع في رحلتها المتجهة من اسطنبول إلى قبرص، لذعر غير مسبوق، بعد إعلان امرأة أنها تحمل قنبلة.

وقامت إحدى الراكبات بالصراخ بشكل هستيري قائلة: "أنا عضو في جماعة فتح الله غولن، وسأفجر الطائرة"، بحسب ما ذكرته صحيفة "حريت" التركية اليوم الأربعاء.

وحاول الركاب تهدئة المرأة التي كانت ترتدي ملابس تخفي كل جسدها، وتخفي وجهها بنقاب ونظارات شمسية، فيما قام طاقم الطائرة باستدعاء حراس الأمن.

وأشعلت المرأة، التي ظلت تتجادل مع الركاب، سجائر داخل الطائرة أثناء انتظار قوات الأمن، الذين نقلوها فور وصولهم لمحطة الفحص الأمني.

وتم إلغاء رحلة شركة "Pegasus Airlines" من مطار اسطنبول إلى مطار إركان في قبرص التركية.