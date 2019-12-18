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مصادر استخباراتية غربية تكشف المسؤول عن "تفجيرات أرامكو"

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 01:06 م بتوقيت مسقط

مصادر استخباراتية غربية تكشف المسؤول عن "تفجيرات أرامكو"

عواصم - الوكالات

أشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى ورود تقارير تعتمد على مصادر استخباراتية غربية كشفت اسم قيادي من "الحرس الثوري" الإيراني في اليمن يعد مسؤولا عن الهجوم على شركة "أرامكو".

ولفتت الصحيفة اليوم الأربعاء إلى تقرير نشره مؤخرا موقع Intelligence Online الفرنسي نقلا عن مصادر استخباراتية غربية، ادعى فيه أن الجنرال الإيراني رضا شاهي من أبناء مدينة شيراز كان يقود الهجوم الذي نفذ منتصف سبتمبر الماضي بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة على معملين لشركة النفط السعودية العملاقة.

وادعى التقرير أن شاهي الذي وصفه "سليماني صنعاء" يترأس وحدة من الحرس الثوري تضم نحو 400 مقاتل في اليمن، وهي معززة بخبراء من "حزب الله" وصلوا البلاد من لبنان.

وأقرت "هآرتس" بصعوبة التأكد من صحة هذه المزاعم من مصادر أخرى، مشيرة في الوقت نفسه إلى هذه المعلومات وردت على خلفية اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بنشر صواريخ في اليمن قال إنها تهدد السعودية وإسرائيل.

وألقت السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل وألمانيا وفرنسا وبريطانيا على إيران اللوم في هجوم "أرامكو" الذي تبنته جماعة "أنصار الله" اليمنية، وترفض طهران بشدة هذه الاتهامات.

 

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