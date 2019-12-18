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تساؤل

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

تساؤل

 

فايز صادق| مصر

 

وأنا ساهر

كيف يفيض سواد الليل

الأشهى في عينيك

ويغلق بابك

كيف لحلمي أن يرتشف

غروب الشمس

وأن يتهجى صلف الغربة

حال غيابك

 

كيف تنام جدائل شعرك

دون ذراعي

في استرخاء تحت حجابك

 

وأنا أرتاد بحور الشعر

وأبحث عن باقات

تعكس وجه البدر

على عنابك

 

هل يمكن أن أتخيل

غصنك ثمر

 التين مع التفاح

أتساءل كيف مذاق عناقك

 

كيف تمرُ اللحظة بين ذراعيك

وأنا أتأمل سحر الموج

على أهدابك

 

والشعر يثور كنبض القلب ويتناثر

من شفتيّك شظايا

تجتاح سرابكْ

 

وموسيقى فيروز تصدح

(اكتب إسمك يا حبيبي)

وأنا أبحث في شوق

صفحات في طيّ كتابك

 

ألتقط الحلم المتناثر

في نو نوطن بين ذراعيك

وطنٌ يتعطر برحابك

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