سبحان الله

د. ريم سليمان الخش| باريس

تباركت ياربي ونورك يسطع

جلالا على أرضٍ بكونٍ يُسبّعُ

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توازٍ بأكوانٍ من الصعب عدّها

وكونٌ على فتقٍ حثيثٍ يوسّعُ

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نظرتُ فلم أبصر سوى ما يسرّني

انسجاما فسبحان الإله المصنّعُ

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وسبحان من تطوي السموات كفّه

اليمينُ وأوتارُ الوجود تُجمّعُ

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زمنكان لايكفي لسبر نسيجه

أُضيفَ له سبعا وشأنك أرفع

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وإنّي كما الضوء الدؤوب ترحّلا

دؤومٌ ولم يتعب بكشفٍ يُمتّعُ

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على أنّ أقطار السماوات صعبةُ

الانفاذ لأرواحٍ تشعّ وتسطع

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فللفتقِ تسريعٌ وللضوء سرعةٌ

وإنّ مدى الأكوان بالعدو أسرعُ

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أسيرُ إلى ربي بعقلي تدبرا

وأفضل من يأتيه عقلٌ مولّعُ

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على أنّ ما أرجوه عدلا مؤانسا

لدنيايَ لا تشقى قلوبٌ وتدمع

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وفطرتنا تومي بعيني قصيدة

مكحلة المعنى من الحسن تلمعُ

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بعقدٍ على جيد الحروف منظّمٌ

تُثمنه الأخلاق إمّا تُرصّعُ

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مكوّرة النهدين شعّا برحمة

تُرطّب أفواه الجياع وتُرضعُ

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على خصرها النبعيّ سرب أيائلٍ

تُروّى بنفحات الجمال وتهجعُ

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معانٍ سرت بالنفس شلال غبطة

وإنّ افتقار الروح للحبّ بلقعُ

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وفي حضنها الوردي نبتُ حضارة

تضوع شذى التحنان جوّا وتبدع

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تسامٍ به تحليق ذاتٍ نقية

بأنوارها درّ الكمال مشعشع

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تُنقي من العشب الدخيل شعابها

لتزرع بِرا ثمّ وفرا تُشبّعُ

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على أنّ ما ينتاب أرضي يسوؤني

فلم يبقَ غير القحط والناس جُوّعُ

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على أنّ تغريد السجية نقمة

بوقتٍ به كلّ الأغاني تَصنّعُ

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على أنّ دمّ الحب دمّ محنّطٌ

وقد عاش يرجوا الله: أنْ تتبرعوا

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على أنّ وجه الشرّ وجهٌ مسيطرٌ

تمكيجَ لايبدو عليه التقنّعُ

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على أنّ إيتان الفضيلة ديدنٌ

تلذّ به نفس الدنيء ويبرعُ !!

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فمن مدعٍ يزهو بصيدِ بطولةٍ

وليست سوى أوهام وغدٍ تلعلعُ

//

إلى كلّ ذيلٍ للكلاب مقزّمٌ

على شسع أنعال القمامات يركعُ

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يبيتون دعسا فارغاتٍ عيونهم

ويرجو لبعض العظم فيها التضّرعُ

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وحاكم قومٍ في الخساسة سيدٌ

يبيع دماء الأرض ثمّ يُجمّعُ

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إذا دمّرت أرزاقَ شعبٍ قذيفةٌ

فحاكمها الملعون للبِرّ يقمعُ

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بقلبٍ ذليل بالدنائة موغلٍ

لكلّ حصون الحبّ دكا يُقلّعُ

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تراه على رهطٍ خصيٍّ مروّعا

كفأرٍ بأوكار البيوتِ يُفزّعُ

//

وماكلّ من خاف الطغاة مداهنا

ولكنّ عجزَ الكفّ عنهم يُوجّعُ

//

هنالك من يشكو الحياة تخفّيا

وتسبقه قهرا على الخدّ أدمع !!

//

على أنّ أخلاق العبيد مصيبة

تُبيضُ ماتلقاه ظلما وتخضعُ !!

//

سيأتيهمُ الطوفانُ يقلعُ مابدا

من العار...طوفان الشعوب المروّعُ

//

يقينا بفهم الكون أنّ تذبذبا

بجنحيّ من أعلى طليقا سينجعُ

//

بخلقِ أعاصير الكرامة لاحقا

لتمحى تخاريف البغاة ويُقلعوا

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هوامش: