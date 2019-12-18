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المركز الوطني للأعمال يختتم برنامج التوجيه لـ20 مؤسسة صغيرة ومتوسطة

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 08:28 ص بتوقيت مسقط

المركز الوطني للأعمال يختتم برنامج التوجيه لـ20 مؤسسة صغيرة ومتوسطة

مسقط - الرؤية

اختتم المركز الوطني للأعمال -التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية- أمس الثلاثاء، في فندق هرمز جراند مسقط، فعاليات برنامج التوجيه تمَّ تدشينه في شهر مارس الماضي، والذي استهدف 20 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من المؤسسات المحتضنة بحاضنتي المركز و"ريادة".

ويهدفُ البرنامج إلى تسهيل الوصول للقادة والخبراء من الصناعيين وأصحاب الأعمال كموجهين، وداعمين للشركات المحتضنة للتكيف مع بيئة العمل سريعة التغير، إضافة للمساهمة في تمكين هذه الشركات، وفتح القنوات المتعددة لتعزيز تطوير منظومة العمل الريادي بها.

بدأ حفل الختام بكلمة مدير عام المركز الوطني للأعمال ناصر بن مبارك المالكي؛ أوضح من خلالها أن برنامج التوجيه -الذي استمر 6 أشهر- استضاف 20 موجها ومتخصصاً من مجالات متعددة (كالصناعيين، المصرفيين، التقنيين، الأكاديميين، والمتخصصين في ريادة الأعمال)، والذين قاموا بتقديم جلسات مكثفة للشركات المحتضنة في حاضنتي المركز المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن.

وقال المالكي إن "مدائن" كان لها السبق في احتضان المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوجيهها في بيئة عمل تتناسب مع ريادة الأعمال منذ العام 2004، ومن خلال مشروع منجم المعرفة بواحة المعرفة مسقط.

وتابع أن إنشاء المركز يأتي إيمانا من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن بأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والدور الذي تلعبه في تنمية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه تم تدشين المركز خلال العام 2013 ليكون الحاضنة الرئيسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك من خلال تقديمه للدعم الفني والإداري واللوجستي والتوعوي للمشاريع الناشئة والأفكار المبتكرة؛ بغية الوصول لمشاريع ذات نفع اقتصادي وقيمة مضافة للبلاد.

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