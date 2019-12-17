اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية في "المنطقة الحرة بصلالة"

صلالة- العمانية

اعتمد كل من سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية والمهندس علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي لشركة المنطقة الحرة بصلالة نظام إدارة الوثائق الخصوصية للشركة.

وتتضمن الأدوات الإجرائية لنظام إدارة الوثائق إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها وذلك بعد الانتهاء من إعداد القائمة الإسمية للوثائق لشركة صلالة للمنطقة الحرة. وتعتبر هذه الأدوات الإجرائية الركيزة الأساسية لبناء نظام عصري وحديث وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة في هذا المجال الذي يقوم على تسجيل الوثائق وتصنيفها وترميزها وفق نظام التصنيف المعد لهذا الغرض.

وبدخول النظام حيز التنفيذ سيعمل قسم الوثائق بشركة صلالة للمنطقة الحرة وبالتنسيق مع المختصين بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية على تدريب المعنيين على طرق تطبيق مختلف أدوات نظام إدارة الوثائق.

وتم الانتهاء من العمل على إعداد أدوات نظام إدارة الوثائق بعد أن مرت بعدة مراحل آخرها موافقة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية النهائية على الجداول ونظام تصنيفها، حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع الهياكل المختصة والتقسيمات الإدارية المعنية بشركة صلالة للمنطقة الحرة بإعداد قائمة اسمية لأنواع الوثائق والملفات بالشركة نتج عنها إنجاز الأدوات الإجرائية والمتمثلة في إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها.

يشار إلى أنّ عدد الجهات التي اعتمدت نظام إدارة الوثائق والمحفوظات الخصوصية بلغ حتى الآن 67 جهة بهدف بناء منظومة عصرية لإدارة الوثائق.