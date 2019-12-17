"مستال" يطلق ساعة "جي أم تي سبورت" في السلطنة

مسقط - الرؤية

يطلق "مستال"- بوتيك الساعات والمجوهرات الفاخرة التابع لمجموعة أجيت كيمجي- أول ساعة رياضية رسمية من "غروبل فورسي" – "جي أم تي سبورت". وتزامنا مع إصدارها الأخير، تعرض "غروبل فورسي" تصميما جديدا يتمثل في "جي أم تي سبورت" – الساعة الرياضية الأكثر فخامة من "هوت هورلوجري".

وقال دارميش كيمجي، المدير الإداري لبوتيك "مستال": نفخر بأن نكون جزءًا من ثورة "غروبل فورسي" الرائدة في مجال الساعات الرياضية. تعرض ساعة" جي أم تي سبورت" الفخامة التي تتميز بها ساعات "غروبل فورسي"، وقد تمّ تصميمها خصيصاً لأولئك الذين يرغبون في التألق بإحدى أفضل الساعات في أجواء غير رسمية.

وفي عام 2015، مهدت ساعة "جي أم تي بلاك" الطريق لظهور ساعة "جي أم تي سبورت". وابتكر "روبرت غروبل" و "ستيفن فورسي" علبة من التيتانيوم خفيفة الوزن وفائقة القوة مع إطار بيضاوي الشكل وعروات مدمجة لعرض أسلوب الحركة الجديد. ومع علبة التيتانيوم الأصلية والجديدة كلياً والتي تتميز بمقاومتها للماء حتى عمق 100 متر، تصنف الساعة الجديدة نفسها ضمن فئة رياضية خاصة.

وتتميز "غروبل فورسي" بقدرات خاصة للتعبير عن الجمال. وفي أحدث ابتكاراتها، تم تشييد الحركة من نقطة البداية بجسر مقوس ومعلق لعرض الساعات وتوربيون مدته 24 ثانية، إضافة إلى عرض زمني عالمي مع الكرة الأرضية ثلاثية الأبعاد. أثبتت "غروبل فورسي" جدارة مبدأها القائم على التعاون الناجح بين العنصر البشري والتكنولوجيا والهندسة.