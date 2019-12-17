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"القوى العاملة" تعتمد ترخيص وحدة المهارات القطاعية لقطاع اللوجستيات

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 06:58 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

 

اعتمدت وزارة القوى العاملة ممثلة بمركز المعايير المهنية أمس منح الترخيص الرسمي للجمعية العمانية للوجستيات لاستضافة وحدة المهارات القطاعية لقطاع اللوجستيات، كترجمة لجهود وزارة النقل والمجموعة العمانية العالمية للوجستيات "أسياد" في إطار مبادراتها لتطوير الكوادر الوطنية من خلال تطوير معايير مهنية للقطاع، والذي أثمر عن تبني هذا التوجه على المستوى الوطني كإحدى مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل في البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنفيذ" من خلال مركز المعايير المهنية بوزارة القوى العاملة.

وسيؤسس ذلك الترخيص لمرحلة إنشاء كيانات ممثلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة تتولى مسؤولية رصد هيكلة واحتياجات سوق العمل في كل قطاع، وترجمتها إلى منتجات معرفية من شأنها مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع هذه الاحتياجات.

وأوضح الدكتور محمد بن مصطفى النجار، مدير مركز المعايير المهنية أن تطوير وتنمية المهارات بالسلطنة والسعي لتأسيس نظام وطني يختص بهذا الجانب هو أحد الأهداف الرئيسية لعمل مركز المعايير المهنية التابع للوزارة، والذي تمّ تبنيه كأحد مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل في البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنفيذ" حيث تم إعادة هيكلة المركز، ليصبح الجهة الحكومية المعنية بوضع الأطر التشريعية والتنظيمية والفنية الخاصة بتنمية المهارات بالتعاون والتنسيق مع وحدات المهارات القطاعية، التي سيتم إنشاؤها تباعا لتغطي كافة القطاعات الاقتصادية المهمة بالسلطنة.

وقال إبراهيم بن سيف البكري، مدير برنامج الرأسمال البشري إن إنشاء وحدة المهارات القطاعية في قطاع اللوجستيات يتماشى مع أهداف وتوجهات اللجنة المرجعية للقطاع اللوجيستي المختصة بتطوير وتنفيذ المعايير المهنية الوطنية وتطبيقاتها لهذا القطاع، كما يخدم أحد أهم الأهداف التي تسعى وزارة النقل ومجموعة أسياد إلى تحقيقها، وتتمحور حول تنمية كفاءة وقدرات العمالة الوطنية، لتمتلك جميع الكفايات والمهارات المهنية التي يتطلبها سوق العمل.  

وقال الدكتور أفلح الحضرمي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للوجستيات: ستلعب وحدة المهارات القطاعية دورا محوريا في تطوير نظام مستدام لتنمية المهارات قائم على احتياجات القطاع. وفي حين يصدر المركز التشريعات والضوابط الخاصة بترخيص وتشغيل هذه الوحدات، إلا أنّ عمله يتواصل ويتسع لضمان جودة المنتجات والتطبيقات التي تطورها الوحدات، وهو معني بإصدار اعتماد رسمي لهذه المنتجات بعد تدقيقها بحسب الأطر والأدلة التي يصدرها وتعمل بموجبها الوحدات كافة، وبعد الاعتماد تأخذ هذه المنتجات الصفة الوطنية، ليتم إدراجها في سجلات وطنية خاصة بها.

ومن جانبه، قال بدر بن راشد الشيدي مدير عام التطوير والعمليات في الجمعية العُمانية للوجستيات: ترتكز وحدات المهارات القطاعية في عملها على تطوير المعايير المهنية، وهي توصيف معياري دقيق للمهنة، تحدد الكفاءات والمعارف والمهارات الواجب توافرها لدى شاغل العمل لإنجاز مهامه بإتقان. ليتم بعد ذلك استخدام مادة هذه المعايير في تطوير عدد من التطبيقات الخاصة بالمؤهلات والبرامج التدريبية، وأطر التقييم والترخيص المهني، والتي من شأنها رفع جودة التدريب من جهة وجودة الممارسة العملية من جهة أخرى.

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