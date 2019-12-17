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السيطرة على حريق في أحد المصانع بمحافظة الداخلية

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 06:16 م بتوقيت مسقط

السيطرة على حريق في أحد المصانع بمحافظة الداخلية

 

الداخلية – الرؤية

تمكنت فرق الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، بمحافظة الداخلية، من السيطرة على حريق شبَّ في أحد المصانع فجر الثلاثاء، بمنطقة كرشاء الصناعية بولاية نزوى.

وتلقى مركز عمليات الهيئة بلاغاً عن نشوب حريق في أحد المصانع بمنطقة كرشاء الصناعية بمحافظة الداخلية وعلى الفور تحركت فرق الإطفاء والإنقاذ والإسعاف من مركز الدفاع المدني والإسعاف بنزوى إلى الموقع، وعند الوصول اتضح أن الحريق في مصنع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة، وبسبب سرعة انتشار الحريق تم الاستعانة بمراكز المحافظة المجاورة، حيث تمكنت الفرق من إنقاذ 4 محتجزين كانوا عالقين في سطح المبنى وهم بصحة جيدة، والسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى الجوار، دون تسجيل إصابات.

وتهيب الهيئة العامة بضرورة التقيد بمتطلبات واشتراطات السلامة في المصانع، الصادرة عن الإدارة العامة للحماية المدنية بالهيئة تجنباً لوقوع الحرائق والخسائر في الأرواح والممتلكات.

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