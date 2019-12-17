ملتقى بيت الزبير للشباب يفتتح أعمال النسخة الثالثة بحضور رئيس اللجنة الأولمبية

مسقط – الرؤية

افتتح صباح أمس الثلاثاء 17 ديسمبر، ملتقى بيت الزبير للشباب في نسخته الثالثة، بالشراكة مع اللجنة الوطنية للشباب تحت رعاية السيد خالد بن حمد البوسعيدي، رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية.

وشهد الملتقى حضور عدد من المهتمين والرواد في المجال الثقافي والاقتصادي، وبمُشاركة ما يزيد عن خمسين مشاركاً تم اختيارهم من ضمن فرق عدة تقدمت بالتسجيل من خلال تقديم فكرة لمشروع ثقافي، وتم فرزهم، وقبول أربعة عشر فريقاً من الشباب ليتنافسوا في ملتقى الشباب لثلاثة أيام متواصلة تشهد عقد ورش وفعاليات وأنشطة تفاعلية.

وقال الفاضل يونس المعمري عضو مختبر الشباب كلمة المختبر، في كلمته بالملتقى: «قرر مختبر الشباب ببيت الزبير أن يكون الملتقى الثالث عن الاستثمار في الثقافة في الوقت الذي تتآكل فيه بعض أشكال الاقتصاد الكلاسيكي حول العالم، وحيث تتسابق فيه الدول لحجز أماكنها في مسارات الاقتصاد الثقافي حديث النشأة نسبيا».

وحول أهداف الملتقى ذكر يونس: «نصبو من خلال هذا الملتقى لإكساب المشاركين المهارات الأساسية للاستثمار في الثقافة، وتمكينهم من مهارات العمل عليها، معتمدين في ذلك على خبرات وإمكانات أثبتت رسوخ أقدامها في مجال الاستثمار الثقافي، التي ستعينهم على تطوير أفكارهم لينطلقوا بعدها للعمل الميداني».

بعد ذلك قدم الفاضل زيد السلماني، عضو اللجنة الوطنية للشباب، كلمة اللجنة التي أكد فيها على حرص اللجنة الوطنية على الدخول في شراكات عدة مع المؤسسات الثقافية وبيوت الخبرة، ودعم مشاريع الشباب الثقافية من خلال دعم الإصدارات، والملتقيات الشبابية، والورش والأنشطة ذات الصلة. آملا أن يستمر هذا التعاون والتكامل بين مؤسسة بيت الزبير واللجنة الوطنية للشباب.

كما قدمت الفاضلة ابتهاج المسكري، أخصائية أنشطة وفعاليات بمؤسسة بيت الزبير، كلمة تمهيدية عن موضوع الملتقى، ذاكرة عدة أمثلة حول تجارب ناجحة في المجال، آملة أن يحقق المشاركون أقصى استفادة من المختصين في مجال الاستثمار الثقافي.

بعد ذلك بدأت أعمال الملتقى بعرض ثلاث تجارب عُمانية ثقافية ناجحة، قدمها روادها وهي تجربة مؤسسة الرؤية للصحافة والنشر، ومشروع صدى الشباب، وتجربة لونار سينما. بعد ذلك قام الفاضل محمد المكتومي مشرف مختبر الشباب بشرح مسار الملتقى للمشاركين.

وحوى اليوم الأول محاضرة وثلاث ورش وهي محاضرة «المدن المبدعة» التي قدمها الدكتور محمود عبدالله العبري، مساعد أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والاتصال، وورشة في «نموذج العمل»، وورشة «تصميم الفكرة» اللتين قدمهما الأستاذ عادل الحبيشي ، مستشار أول في مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويستمر الملتقى لثلاثة أيام، ليخرج بأفكار واضحة لمشاريع ثقافية جديدة، تتم تهيئتها والتأكد من استيفاء أصحابها لشروط نجاحها في المستقبل، في سياق تنافسي يبحث عن أفضل الطرق للمواءمة بين روح العصر ومتطلبات الثقافة بمعناها الأوسع.