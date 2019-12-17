الثلاثاء, 17 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

ملتقى بيت الزبير للشباب يفتتح أعمال النسخة الثالثة بحضور رئيس اللجنة الأولمبية

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 06:14 م بتوقيت مسقط

11
22
33
عاد الحبيشي

 

مسقط – الرؤية

 

افتتح صباح أمس الثلاثاء 17 ديسمبر، ملتقى بيت الزبير للشباب في نسخته الثالثة، بالشراكة مع اللجنة الوطنية للشباب تحت رعاية السيد خالد بن حمد البوسعيدي، رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية.

وشهد الملتقى حضور عدد من المهتمين والرواد في المجال الثقافي والاقتصادي، وبمُشاركة ما يزيد عن خمسين مشاركاً تم اختيارهم من ضمن فرق عدة تقدمت بالتسجيل من خلال تقديم فكرة لمشروع ثقافي، وتم فرزهم، وقبول أربعة عشر فريقاً من الشباب ليتنافسوا في ملتقى الشباب لثلاثة أيام متواصلة تشهد عقد ورش وفعاليات وأنشطة تفاعلية.

 

وقال الفاضل يونس المعمري عضو مختبر الشباب كلمة المختبر، في كلمته بالملتقى: «قرر مختبر الشباب ببيت الزبير أن يكون الملتقى الثالث عن الاستثمار في الثقافة في الوقت الذي تتآكل فيه بعض أشكال الاقتصاد الكلاسيكي حول العالم، وحيث تتسابق فيه الدول لحجز أماكنها في مسارات الاقتصاد الثقافي حديث النشأة نسبيا».

وحول أهداف الملتقى ذكر يونس: «نصبو من خلال هذا الملتقى لإكساب المشاركين المهارات الأساسية للاستثمار في الثقافة، وتمكينهم من مهارات العمل عليها، معتمدين في ذلك على خبرات وإمكانات أثبتت رسوخ أقدامها في مجال الاستثمار الثقافي، التي ستعينهم على تطوير أفكارهم لينطلقوا بعدها للعمل الميداني».

بعد ذلك قدم الفاضل زيد السلماني، عضو اللجنة الوطنية للشباب، كلمة اللجنة التي أكد فيها على حرص اللجنة الوطنية على الدخول في شراكات عدة مع المؤسسات الثقافية وبيوت الخبرة، ودعم مشاريع الشباب الثقافية من خلال دعم الإصدارات، والملتقيات الشبابية، والورش والأنشطة ذات الصلة. آملا أن يستمر هذا التعاون والتكامل بين مؤسسة بيت الزبير واللجنة الوطنية للشباب.

 

كما قدمت الفاضلة ابتهاج المسكري، أخصائية أنشطة وفعاليات بمؤسسة بيت الزبير، كلمة تمهيدية عن موضوع الملتقى، ذاكرة عدة أمثلة حول تجارب ناجحة في المجال، آملة أن يحقق المشاركون أقصى استفادة من المختصين في مجال الاستثمار الثقافي.

بعد ذلك بدأت أعمال الملتقى بعرض ثلاث تجارب عُمانية ثقافية ناجحة، قدمها روادها وهي تجربة مؤسسة الرؤية للصحافة والنشر، ومشروع صدى الشباب، وتجربة لونار سينما. بعد ذلك قام الفاضل محمد المكتومي مشرف مختبر الشباب بشرح مسار الملتقى للمشاركين.

وحوى اليوم الأول محاضرة وثلاث ورش وهي محاضرة «المدن المبدعة» التي قدمها الدكتور محمود عبدالله العبري، مساعد أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والاتصال، وورشة في «نموذج العمل»، وورشة «تصميم الفكرة» اللتين قدمهما الأستاذ عادل الحبيشي ، مستشار أول في مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويستمر الملتقى لثلاثة أيام، ليخرج بأفكار واضحة لمشاريع ثقافية جديدة، تتم تهيئتها والتأكد من استيفاء أصحابها لشروط نجاحها في المستقبل، في سياق تنافسي يبحث عن أفضل الطرق للمواءمة بين روح العصر ومتطلبات الثقافة بمعناها الأوسع.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

27 مارس 2018

الزبير يبحث سبل التعاون مع رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية

المزيد

08 نوفمبر 2017

انطلاق أعمال ملتقى بيت الزبير للشباب

المزيد

22 ديسمبر 2018

المرهون يفتتح أعمال النسخة الثالثة من "الكفاءات الحكومية"

المزيد

16 سبتمبر 2017

اختيار خالد الزبير عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

فرص لهطول أمطار رعدية على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

بيان حكومي للرد على تساؤلات المواطنين حول "تخصيص الكهرباء"

الاقتصاد - محلي

تكريم الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.. غدا

المحليات - ثقافة

سماء السلطنة تشهد ظاهرة الكسوف الحلقي النادرة لأول مرة منذ 118 عاما

المحليات - أخبار

المؤتمر العربي لحوكمة الإدارة العامة يستعرض تجربة السلطنة في الحوكمة وفق رؤية "عُمان 2040"

الاقتصاد - محلي

"عمران" راع إستراتيجي لـ"جوائز عمان للسياحة 2020" ضمن خطط الارتقاء بالقطاع

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة