3 مزايا جديدة في التحديث الأخير لواتسآب

يتجه تطبيق التراسل الفوري "واتساب" إلى إحداث تحول كامل في شكله وطريقة استخدامه، وذلك بفضل التحديث الجديد الذي يتضمن ثلاث مزايا جديدة وجوهرية، والذي أصبح متاحاً ومتوفراً للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم.

وكشف تقرير نشرته جريدة "الصن"، أن المزايا الثلاث الجديدة على "واتساب" تتمثل في أن التطبيق سيتضمن ميزة التذكير بالأحداث والفعاليات والمواعيد المهمة لصاحبه، بما يجعله أشبه بدفتر لتنظيم المواعيد بالنسبة لصاحبه.

أما الميزة الثانية التي سيتضمنها التطبيق فسوف تكون إمكانية رؤية إن كان هناك مكالمات قيد الانتظار خلال استخدام الهاتف، ما يعني أن "نغمة مشغول" يمكن الاستغناء عنها.

والميزة الثالثة التي ستصبح متاحة على "واتساب" والتي ربما تكون الأهم بالنسبة لكثير من المستخدمين ومن الممكن القول إنه طال انتظارها هي ميزة منع الإضافة في مجموعات من قبل أشخاص مجهولين، حيث سيُصبح المستخدم قادراً على أن يمنع غير المسجلين عنده في القائمة من إضافته إلى أي مجموعة دون رغبته أو إذنه.

وقالت جريدة "الصن" إن الاستفادة من هذه المزايا الثلاث الجديدة يتطلب فقط تحديث التطبيق المثبت على الهاتف النقال للمستخدم، ومن ثم البدء بالاستفادة من هذه المزايا، مشيرة إلى أنه "في حال لم تحصل على هذه المزايا الثلاث فور تحديث التطبيق فهذا لا يدعو إلى القلق وإنما على المستخدم الانتظار فقط لحين أن تصبح هذه المزايا فعالة على جهاز الهاتف لديه وهو ما قد يستغرق بعض الوقت أحيانا".

كما يلفت التقرير إلى أن "أجندة المواعيد" أو خدمة التذكير بالمواعيد والفعاليات تتطلب تنزيل تطبيق آخر وهو (any.do) والذي يتوجب أن يتم تثبيته على الجهاز وتفعيله ومن ثم ربطه بتطبيق الواتساب الذي سيتولى مهمة تنبيهك عند اقتراب مواعيدك أو حلولها وتسهيل الحياة عليك.

أما فيما يتعلق بإدارة المجموعة فإنه بفضل الميزة الجديدة يمكن أن تظل متاحاً للجميع كما هو الحال الآن، ويمكن أن تختار بأن لا يضيفك إلى أي مجموعة إلا الشخص المسجل عندك على الهاتف، وهناك خيار ثالث وهو حظر الإضافة إلى أية مجموعة بما يجعل من غير الممكن لأي شخص أن يقوم بإضافتك إلى أي مجموعة بشكل نهائي ومطلق حتى وإن كان هذا الشخص معروفا لديك ومسجلاً على قوائم الهاتف عندك.