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الإمارات: القبض على أخطر مطلوب هارب من هولندا

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 02:05 م بتوقيت مسقط

الإمارات: القبض على أخطر مطلوب هارب من هولندا

 

 

دبي - الوكالات

ألقت الشرطة في دبي القبض على أخطر مطلوب هارب من هولندا.

وكانت مذكرات اعتقال دولية قد صدرت بحق رضوان الطاغي، المولود في المغرب ويبلغ من العمر 41 عاما، لاتهامه بالقتل وتهريب المخدرات.

وفي سبتمبر الماضي، قُتل محام هولندي، كان موكله شاهدا في قضية ضد الطاغي، بالرصاص بالقرب من منزله في العاصمة الهولندية أمستردام.

وقالت شرطة دبي في بيان إن الطاغي دخل دولة الإمارات "عبر مطار دبي، باستخدام جواز سفر وتأشيرة لشخصية مزيفة".

وأضافت الشرطة أنه كان يعيش في منطقة سكنية في دبي "حيث لم يكن يمارس أي نشاط إجرامي"، وكان لديه "مساعدون من جنسيات مختلفة".

وقالت شرطة دبي إنه "اعترف بجميع الجرائم".

وقال مسؤولون هولنديون إنهم يعملون مع نظرائهم الإماراتيين لتسليم المشتبه به إلى هولندا على الرغم من عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين بين البلدين.

وقال قائد الشرطة الهولندية، إريك أكيربوم، إن اعتقال الطاغي يمثل "أهمية كبيرة لهولندا" وجاء نتيجة تعاون بين البلدين.

وتصاعدت الضغوط على السلطات الهولندية بعد مقتل المحامي ديرك ويرسوم في سبتمبر الماضي.

وكان ويرسوم محاميا لشاهد، يُدعى نبيل بقالي، في قضية ضد الطاغي ومشتبه به آخر مطلوب بتهم مماثلة يُدعى سعيد رزوقي.

وتسمح القوانين الهولندية بتدخين بعض أنواع من المخدرات، لكن تقريرا أعده مجلس مدينة أمستردام هذا العام قال إن المدينة تعاني الآن من مشكلة كبيرة مع المخدرات والجريمة المنظمة.

وكانت إحدى نقابات الشرطة الهولندية الرئيسية قد قالت إن إطلاق النار على المحامي كان "تأكيدا على أننا نعيش في دولة مخدرات".

 

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