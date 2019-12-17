خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.. المخاطر والدلالات

حاتم الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية والمدير العام

الطريق إلى المجهول

الشعبوية المقيتة فجرت الكثير من المخاوف، وهي التي تلقي بظلال بالغة القتامة على أداء الاقتصاد العالمي والأوروبي خصوصا، وأنّ التيار اليميني المتطرف لن يهدأ ولن تتقلص تأثيراته إلا بعد أن تتجرع الدول مرارة التجربة.. فبرغم التحذيرات المتتالية ما زالت هذه الشعبوية تمضي في طريقها نحو المجهول.

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قوى عظمى واحدة وبريطانيا تابعة

لا شك أنّ اليميني الشعبوي بوريس جونسون يخضع في الكثير من أفكاره إلى أفكار الرئيس الأمريكي الشعبوي دونالد ترامب، فالأخير دائما ما يعتبر جونسون بمثابة صديقه المخلص في المملكة المتحدة، حتى إنّه وصفه بـ"ترامب بريطانيا"، في إشارة إلى التماهي الفكري والسياسي بين الإثنين. وأعتقد هنا أنّ جونسون يخضع لسيطرة أفكار ترامب، اقتناعا منه أنّ الاتفاق مع الولايات المتحدة أفضل من الاتحاد الأوروبي، وأنّ علاقته القوية بالولايات المتحدة ستكون أقوى من علاقته بأوروبا. وفي المقابل يريد ترامب أوروبا ضعيفة، وبريطانيا تابعة، حتى تنفرد الولايات المتحدة كقوة عظمى أحادية، فترامب لا يقبل أبدا بفكرة وجود نِد له يعارضه في قراراته، فإذا ما أراد ترامب معاقبة الصين وزيادة الرسوم الجمركية عليها، يأمل في الوقت نفسه تحركات دولية واسعة النطاق تدعم قراراته بقرارات مماثلة، لا أن تفتح مجالا للمنتجات الصينية كي تجد طريقها إلى الأسواق الأوروبية.

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قضايا يفجرها "بريكست"

قضية آيرلندا الشمالية، فمع خروج بريطانيا ينقسم الآيرلنديون الشماليون إلى قسمين؛ الأول يريد البقاء ضمن المملكة المتحدة، والثاني سيطالب بالانضمام إلى جمهورية آيرلندا، وهي الجزء الجنوبي الأكبر من هذه الجزيرة المُقسمة. الأخطر في هذا الجانب، هو الخشية الحقيقية من عودة العنف إلى هذه الجزيرة بعد اتفاق بلفاست التاريخي المعروف، والذي أنهى سنوات من العنف والتفجيرات وراح ضحيتها الآلاف.

قضية الحدود، فمع حالة السلام بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا، تلاشت الحدود وتعززت حرية الحركة، لكن مع خروج بريطانيا، ستكون حدود آيرلندا هي حدود بين المملكة المتحدة (التي تضم آيرلندا الشمالية) وبين الاتحاد الأوروبي (الذي يضم جمهورية آيرلندا).

مخاطر التمزق والتفكك لن تنال فقط من الاتحاد الأوروبي مع تطلع أحزاب شعبوية أخرى في إيطاليا أو هولندا أو غيرها من الدول، لكن الخطر الأكبر سيصيب المملكة المتحدة ذاتها، فبعدما كانت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس إبّان مرحلة الاستعمار في القرن العشرين، تنكمش هذه المملكة لتسعى إلى لملمة أطرافها بعد "البريكست".

اعتزام أسكتلندا التابعة للمملكة المتحدة الانفصال عنها بعد إقرار البريكست، وهو ما تؤكده استطلاعات الرأي التي أجريت خلال الأيام القليلة الماضية، وآخرها يظهر بوضوح أنّ الناخبين في أسكتلندا سيصوتون بأغلبية لصالح الاستقلال عن المملكة المتحدة.

التأثيرات السلبية الناتجة عن استقلال أسكتلندا ستصيب الجانبين، أهمها صعوبة التنقل وحرية الحركة بينهما. وفي حين أنّ الجنيه الإسترليني هو العملة الموحدة في المملكة المتحدة، إلا أنّ لندن لن توافق على عملة موحدة مع إدنبرة حال الاستقلال.

الأزمات الاقتصادية ستتولد تباعا وأنّ تقييم الموقف في الوقت الراهن لن يقدم صورة متكاملة عن هذا الأمر، فلا تزال هناك مشكلات عالقة لم يتم حسم توقعاتها مثل تقسيم الموارد الطبيعية (نفط بحر الشمال تحديدا) والديون وعائدات التجارة واحتياطات الذهب، وغيرها.

سيواجه الاقتصاد البريطاني معضلات عدة، في مقدمتها فقدان الامتيازات الجمركية التي تحصل عليها بريطانيا لتصدير بضائعها إلى دول الاتحاد، في إطار ما يعرف بـ"السوق المشتركة"، وكذلك ستعاني بريطانيا في وارداتها الأوروبية مع احتمال فرض رسوم جمركية ترفع من سعر السلع أمام المستهلك البريطاني.