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شكر وعرفان إلى المقام السامي من المشاركين في اجتماع "وكالات الأنباء"

السيد فهد: وسائل الإعلام مسؤولة عن مواجهة حملات التشويه وتأثيرها السلبي على الشعوب

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

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تصوير محمد الراشدي
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◄ فهد بن محمود يشيد بدور الإعلاميين في أداء مسؤولياتهم الوطنية

مسقط - العمانية

استقبلَ صاحبُ السُّمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أمس، أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وكالات الأنباء العربية المشاركين في المؤتمر السابع والأربعين للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية.

وفي بداية اللقاء، رحَّب صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد بالضيوف، مُؤكدا حرص السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- على دعم العمل العربي المشترك؛ تجسيدا للتعاون المنشود بين كافة دول المنطقة، مشيرا سموه إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وكالات الأنباء العربية، وأهميته في عصر أصبحت فيه الكلمة والصورة المرآة الحقيقية التي تعكس التطور في أي مجتمع.

كما أشادَ سموه بالإعلاميين في السلطنة وما يبذلونه من جهد في الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية للارتقاء بالعمل الإعلامي ، مُستعرضا التطور الذي شهده الإعلام العماني بجميع وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية؛ حيث استطاع مواكبة مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها السلطنة، مهنئا سموه الدكتور محمد العريمي لتولي منصب رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية في دورته الجديدة. وتناول الحديث خلال المقابلة أهمية اضطلاع الإعلام العربي بدوره في التوعية المجتمعية، والنقل الصادق للأخبار، وتحري الدقة لمواجهة حملات التشويه التي تستهدف التأثير السلبي على الشعوب. مؤكدا سموه ضرورة تضافر الجهود العربية وتسخير الإعلام للتواصل والتفاهم وبناء الثقة بين الدول.

من جانبهم، أعرب أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وكالات الأنباء العربية عن شكرهم لاستضافة السلطنة هذا الاجتماع، وعلى الإعداد الجيد الذي أسهم في التوصل للعديد من النتائج الإيجابية، كما أشادوا بالدور البناء الذي تضطلع به السلطنة لإنجاح مسيرة الإعلام العربي.

ورفع المشاركون في الاجتماع السابع والأربعين للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية، برقية شكر وعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أعربوا من خلالها عن أسمى آيات الشكر والعرفان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظوا بها طوال فترة إقامتهم في السلطنة. وأكد المشاركون أن فترة الاجتماع كانت فرصة كبيرة لهم للوقوف على جوانب مميزة وبالغة الأهمية لسياسة جلالته الحكيمة، وللإسهام الإيجابي والمتواصل بقيادة جلالة السلطان المعظم في دعم جهود التقارب والوئام بين الأشقاء العرب، وعلى المستويين الإقليمي والدولي.

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