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مناقشة المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - العمانية

عقدت هيئة مجلس البحث العلمي أمس اجتماعها الثالث لعام 2019 برئاسة صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان رئيس مجلس البحث العلمي، وذلك بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

وتمّ خلال الاجتماع مناقشة المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2020-2040 التي تتناغم أولوياتها مع رؤية "عمان 2040" وتتكامل مع الاستراتيجيات القطاعية في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بالسلطنة. وتمّ عرض المراحل التي مرّ بها مشروع إعدادها عبر عدد من الفرق التخصصية المختلفة وحلقات العمل التخصصية وحوارات الشباب والمشاركة المجتمعية الواسعة في مختلف مراحلها.

وسيتم رفع مسودة الاستراتيجية للاعتماد خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من التعامل مع كافة الملاحظات التي وردت خلال الندوة الوطنية. حضر الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة وممثلو عدد من المؤسسات الأكاديمية والخاصة.

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