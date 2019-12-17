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يستهدف في مرحلته الأولى تدريب 500 مرشح في قطاعات السياحة واللوجستيات والتعدين

"القوى العاملة" تطلق الدفعة الأولى من "اعتماد" لتمكين الكوادر الوطنية بالقطاع الخاص

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 08:38 ص بتوقيت مسقط

مسقط - الرؤية

رعى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، حفل إطلاق الدفعة الأولى من البرنامج الوطني للتطوير القيادي وتمكين الإدارات العُمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص "اعتماد"، بحضور عدد من أصحاب السعادة والمكرمين من أعضاء مجلس عُمان وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية وأصحاب وأعضاء مجالس إدارة الشركات العاملة بالسلطنة والتي يشارك موظفوها في برنامج "اعتماد".
وألقى سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل ورئيس اللجنة الفنية لبرنامج التنويع الاقتصادي لمختبر سوق العمل والتشغيل كلمة الوزارة، مشيرًا إلى أنَّ البرنامج يأتي ليجسّر الهوّة ويخرّج كفاءات عمانية بمستوى عالٍ في مجال الإدارة والقيادة، حيث يستهدف البرنامج في مرحلته الأولى تدريب 500 مرشح من منشآت القطاع الخاص والمتمثلة في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة في مجالات السياحة، والصناعة التحويلية، واللوجستيات، والإنشاءات، وتجارة الجملة والتجزئة، والثروة السمكية، والتعدين والطاقة. وستشمل المراحل القادمة من هذا البرنامج قطاعات اقتصادية أخرى بهدف توفير الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في المهن القيادية والإشرافية.
وقالت الدكتورة ياسمين بنت شنان البلوشية مديرة "اعتماد" إن البرنامج يحتفي بجيل من القيادات العمانية الواعدة التي يعول عليها لقيادة قطاعات مهمة في الاقتصاد العماني؛ حيث تم تسجيل ما يقارب 800 موظف من القطاع الخاص لدخول مرحلة التقييم للبرنامج التدريبي، وقام فريق اعتماد بالتأكد من استيفاء جميع المرشحين للمعايير، وتم فرز المرشحين واختيار من توفرت فيه شروط التسجيل وذلك للانتقال للمرحلة التالية.
واستعرضت مديرة المشروع المسار التدريبي للبرنامج الذي يشتمل على أنشطة صفية وعملية، إلى جانب التعلم عن بعد، وتنفيذ مشاريع على أرض الواقع في القطاعات المستهدفة والشركات التي ينتمي إليها المشاركون. ويستلزم البرنامج التفرغ التام في 15 يوم عمل مقسمة على 3 فترات؛ فيما تخصص بقية الأيام للتعلم عن بعد.


ويستهدف البرنامج تدريب وتأهيل حوالي 10 آلاف مواطن من العاملين في القطاع الخاص خلال السنوات المُقبلة من خلال رفع مستوى مهاراتهم القيادية والإشرافية عبر برامج متخصصة تمَّ تصميمها بالشراكة مع مؤسسات ومراكز عالمية ومحلية ذات خبرة ويعد برنامج اعتماد أحد المبادرات المنبثقة من توصيات مختبر سوق العمل والتشغيل بالبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، بهدف تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية من خلال برنامج تدريبي قيادي بمستويات عالمية ومن ثم تمكينهم في الوظائف الوسطى والعليا بمؤسسات القطاع الخاص مما يفتح المجال أمام كوادر عمانية جديدة لتدخل سوق العمل.
وبدأت الدفعة الأولى من المشاركين في "اعتماد" الدراسة الصفية العملية بمعهد النفط والغار بجامعة السلطان قابوس. وتضم الدفعة الأولى من البرنامج 250 موظفاً من أصل 500 كادر وطني من موظفي كبرى شركات القطاع الخاص من مختلف القطاعات بهدف تطوير وتأهيل مهاراتهم القيادية عبر برنامج تدريبي قيادي بمستويات عالمية، ومن ثم تمكينهم في الوظائف الوسطى والعليا بمؤسسات القطاع الخاص. وقد خضع جميع المتقدمين للمشاركة في البرنامج لعدد من اختبارات التقييم العالمية في عدد من الجوانب كالقدرات العامة، والمهارات الشخصية، واللغة الإنجليزية والمهارات الإدارية بالإضافة للمقابلات الشخصية.

 

 

 

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