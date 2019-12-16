الاحتفال بالعيد الوطني الـ48 لمملكة البحرين.. وتطلعات لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع السلطنة

الرؤية - مدرين المكتومية

نظمت سفارة مملكة البحرين بمسقط أمس حفل استقبال احتفالا بالعيد الوطني للمملكة بحضور معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وعدد من أصحاب المعالي والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وعدد من أصحاب السعادة.

وألقى سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى السلطنة كلمة قال فيها: "يشرفني بهذه المناسبة الغالية أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين -حفظه الله ورعاه- وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خالص التهاني والتبريكات بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16-17 ديسمبر إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783م والذكرى الثامنة والأربعين لانضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى 20 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك مقاليد الحكم.

وأضاف الكعبي أنّه في إطار تطوير وتنمية التعاون المشترك بين البلدين، حرصنا وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالسلطنة على متابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا البحرينية العمانية المشتركة، والتي عقدت في شهر سبتمبر في عام 2018 والتي اشتملت على كافة مجالات التعاون السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية والسياحية والتعليمية وغيرها من المجالات الأخرى، التي تلبي تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين. وتابع أنّه في المجال الاستثماري تمّ الاتفاق بين غرفتي التجارة والصناعة في كلا البلدين على اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الاستثمار وذلك من خلال تأسيس شركة قابضة للاستثمار تجمع رجال الأعمال في كلا البلدين وذلك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى آفاق أوسع لتحقيق المصالح المشتركة والتي تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين وتطلعاتها نحو مستقبل أفضل لبناء الحاضر والمستقبل.

وبيّن سعادة السفير البحريني أنّه تعزيزاً للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وما يربط الشعبين من أواصر المحبة وصلة القرابة، قامت المجالس الأهلية بمملكة البحرين بزيارة السلطنة للمشاركة في احتفالات السلطنة بالعيد الوطني المجيد التاسع والأربعين.

تلى ذلك عرض فيلم وثائقي حول المناسبة، وتقديم أغنية وطنية، إضافة إلى إلقاء عدد من القصائد الشعرية وأوبريت وطني، وتكريم لبعض الشخصيات والشعراء والداعمين.